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Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма

Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма - 09.05.2024, ПРАЙМ

Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма

Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T09:45+0300

2024-05-09T09:45+0300

2024-05-09T09:46+0300

россия

день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.Таким образом он поздравил россиян с Днём Победы. "Он навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их мужество, героизм и беззаветная преданность родине стали вечным примером. Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться прокурорами", - сказал он.Краснов также добавил, что в мире не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить российский народ. По его словам, россияне всегда будут защищать свою землю, укреплять традиции патриотизма, единства, преданного служения Отечеству".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, день победы