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Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма
Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма - 09.05.2024, ПРАЙМ
Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма
Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T09:45+0300
2024-05-09T09:46+0300
россия
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.Таким образом он поздравил россиян с Днём Победы. "Он навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их мужество, героизм и беззаветная преданность родине стали вечным примером. Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться прокурорами", - сказал он.Краснов также добавил, что в мире не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить российский народ. По его словам, россияне всегда будут защищать свою землю, укреплять традиции патриотизма, единства, преданного служения Отечеству".
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россия, день победы
РОССИЯ, День Победы
09:45 09.05.2024 (обновлено: 09:46 09.05.2024)
 
Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма

Краснов: любые попытки посягательства на суверенитет РФ будут жестко пресекаться

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенпрокурор РФ И. Краснов
Генпрокурор РФ И. Краснов - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Таким образом он поздравил россиян с Днём Победы.
"Он навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их мужество, героизм и беззаветная преданность родине стали вечным примером. Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться прокурорами", - сказал он.
Краснов также добавил, что в мире не было и не будет такой силы, которая смогла бы победить российский народ. По его словам, россияне всегда будут защищать свою землю, укреплять традиции патриотизма, единства, преданного служения Отечеству".
 
РОССИЯДень Победы
 
 
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