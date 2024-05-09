https://1prime.ru/20240509/den-pobedy-848032735.html
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Парад Победы начался на Красной площади в Москве - 09.05.2024, ПРАЙМ
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Парад Победы, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T10:06+0300
2024-05-09T10:06+0300
2024-05-09T10:53+0300
россия
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день победы
кремль
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Парад Победы, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Сообщается. что в параде примут участие более 9 тысяч человек, более тысячи из них принимали участие в специальной военной операции. Кроме того, проедет свыше 70 единиц техники. Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков руководит парадом, а принимает его глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.Парад начался с внесения почетным карулом на площадь государственого флага России и Знамени Победы под звуки песни "Священная война". Глава государства, верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдает за мероприятием на центральной трибуне. Позднее он выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн.После внесения государственного флага и Знамени Победы состоится объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. Далее в ходе парада по брусчатке Красной площади промаршируют пешие парадные расчеты. В составе пешей колонны - полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, в составе их парадного расчета, в том числе, семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами: орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", "Жукова", "Суворова", "За храбрость". Затем пройдёт механизированная колонная военной техники. Ожидается, что парад завершится пролетом двух групп боевой авиации. Первый парад Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. Его принимал маршал Георгий Жуков, расчетами командовал маршал Константин Рокоссовский. Вернувшиеся с войны солдаты кидали немецкие флаги и штандарты к трибуне Мавзолея, на которой стоял генсек Иосиф Сталин. Следующий большой парад Победы прошел при Леониде Брежневе в 1965-м. На нем впервые пронесли Знамя Победы. Масштабные парады также проходили в юбилейных 1985 и 1990 годах.Ярким символом празднования стала Георгиевская лента. Одноименную патриотическую акцию проводят с 2005 года. Еще один неизменный атрибут - знаменитая песня "День Победы" композитора Давида Тухманова. Впервые она прозвучала в 1975-м в исполнении Льва Лещенко. Символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стали красные гвоздики – знак мужества и стойкости.
https://1prime.ru/20240509/parad-848032354.html
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россия, парад, день победы, кремль
РОССИЯ, парад, День Победы, Кремль
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
На Красной площади начался военный парад в честь Дня Победы
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Парад Победы, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сообщается. что в параде примут участие более 9 тысяч человек, более тысячи из них принимали участие в специальной военной операции. Кроме того, проедет свыше 70 единиц техники.
Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков руководит парадом, а принимает его глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Парад начался с внесения почетным карулом на площадь государственого флага России и Знамени Победы под звуки песни "Священная война".
Глава государства, верховный главнокомандующий Владимир Путин наблюдает за мероприятием на центральной трибуне. Позднее он выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн.
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После внесения государственного флага и Знамени Победы состоится объезд выстроившихся на площади парадных расчетов на автомобилях "Аурус" командующим парадом и принимающим парад. Далее в ходе парада по брусчатке Красной площади промаршируют пешие парадные расчеты.
В составе пешей колонны - полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, в составе их парадного расчета, в том числе, семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами: орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", "Жукова", "Суворова", "За храбрость".
Затем пройдёт механизированная колонная военной техники.
Ожидается, что парад завершится пролетом двух групп боевой авиации.
Первый парад Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. Его принимал маршал Георгий Жуков, расчетами командовал маршал Константин Рокоссовский. Вернувшиеся с войны солдаты кидали немецкие флаги и штандарты к трибуне Мавзолея, на которой стоял генсек Иосиф Сталин. Следующий большой парад Победы прошел при Леониде Брежневе в 1965-м. На нем впервые пронесли Знамя Победы. Масштабные парады также проходили в юбилейных 1985 и 1990 годах.
Ярким символом празднования стала Георгиевская лента. Одноименную патриотическую акцию проводят с 2005 года. Еще один неизменный атрибут - знаменитая песня "День Победы" композитора Давида Тухманова. Впервые она прозвучала в 1975-м в исполнении Льва Лещенко. Символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стали красные гвоздики – знак мужества и стойкости.