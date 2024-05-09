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Путин поздравил россиян с Днем Победы

Путин поздравил россиян с Днем Победы - 09.05.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T10:23+0300

2024-05-09T10:23+0300

2024-05-09T10:25+0300

россия

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы."Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днём Победы", - сказал Путин в ходе парада Победы на Красной площади.Как отметил глава государства, это самый главный, подлинно народный, священный праздник. По его словам, отцы, деды и прадеды защищали Отечество и сокрушили нацизм, тем самым освободив родную землю и народы Европы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, день победы