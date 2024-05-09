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Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин

Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин - 09.05.2024, ПРАЙМ

Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин

Россия никому не позволит себе угрожать и не допустит глобального военного столкновения, для чего сделает все возможное, сказал президент России Владимир Путин. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T10:37+0300

2024-05-09T10:37+0300

2024-05-09T10:37+0300

россия

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия никому не позволит себе угрожать и не допустит глобального военного столкновения, для чего сделает все возможное, сказал президент России Владимир Путин."Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам", - сказал глава государства на Параде Победы на Красной площади.Кроме того, Путин заявил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, так как известно, к чему может привести непомерность таких амбиций. По его словам, российские стратегические силы всегда в боеготовности.

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россия, владимир путин, день победы