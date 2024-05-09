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Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин
Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин - 09.05.2024, ПРАЙМ
Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин
Россия никому не позволит себе угрожать и не допустит глобального военного столкновения, для чего сделает все возможное, сказал президент России Владимир Путин. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T10:37+0300
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россия
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия никому не позволит себе угрожать и не допустит глобального военного столкновения, для чего сделает все возможное, сказал президент России Владимир Путин."Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам", - сказал глава государства на Параде Победы на Красной площади.Кроме того, Путин заявил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, так как известно, к чему может привести непомерность таких амбиций. По его словам, российские стратегические силы всегда в боеготовности.
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россия, владимир путин, день победы
РОССИЯ, Владимир Путин, День Победы
10:37 09.05.2024
 
Россия не допустит глобального столкновения, сказал Путин

Путин: Россия сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия никому не позволит себе угрожать и не допустит глобального военного столкновения, для чего сделает все возможное, сказал президент России Владимир Путин.
"Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам", - сказал глава государства на Параде Победы на Красной площади.
Кроме того, Путин заявил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, так как известно, к чему может привести непомерность таких амбиций. По его словам, российские стратегические силы всегда в боеготовности.
 
РОССИЯВладимир ПутинДень Победы
 
 
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