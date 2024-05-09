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В Европе обеспокоились разрывом в производительности региона и США
В Европе обеспокоились разрывом в производительности региона и США - 09.05.2024, ПРАЙМ
В Европе обеспокоились разрывом в производительности региона и США
Европа рискует упустить возможности для своего развития, если она срочно не сократит оставание от Соединенных Штатов, сообщает издание Financial Times, приводя... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T14:32+0300
2024-05-09T14:32+0300
2024-05-09T14:32+0300
европа
швеция
сша
производительность труда
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Европа рискует упустить возможности для своего развития, если она срочно не сократит оставание от Соединенных Штатов, сообщает издание Financial Times, приводя слова главы ЦБ Швеции Эрика Тедена.Так, финансовый эксперт отметил, что США существенно опережают Европу, учитывая американских рост прозводительности, который заметно превышает страны Европы. В этой связи он заявил, что хотя за последние шесть лет экономика Швеции развивалась лучше, чем еврозона, она все равно отставала от США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание, комментируя слова Тедена, пишет, что они подогревают дискуссию о том, как Европа может повысить конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем.Так, галва швецкого ЦБ подчеркнул, что с начала века производительность, измеряемая как реальный выпуск на отработанный час, выросла в еврозоне и Швеции примерно на 20% и 35% соответственно. В то же время в США она взлетела почти на 60%.Теден поделился мнением, что сильная экономика Штатов создает для Швеции больший вызов конкурентоспособности, чем давление на крону, потому что увеличивает разрыв в производительности и росте.
европа
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европа, швеция, сша, производительность труда
ЕВРОПА, ШВЕЦИЯ, США, производительность труда
В Европе обеспокоились разрывом в производительности региона и США
FT: ЕС может отстать от США из-за разрыва в производительности труда
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Европа рискует упустить возможности для своего развития, если она срочно не сократит оставание от Соединенных Штатов, сообщает издание Financial Times
, приводя слова главы ЦБ Швеции Эрика Тедена.
Так, финансовый эксперт отметил, что США существенно опережают Европу, учитывая американских рост прозводительности, который заметно превышает страны Европы. В этой связи он заявил, что хотя за последние шесть лет экономика Швеции развивалась лучше, чем еврозона, она все равно отставала от США.
Издание, комментируя слова Тедена, пишет, что они подогревают дискуссию о том, как Европа может повысить конкурентоспособность по сравнению с США и Китаем.
Так, галва швецкого ЦБ подчеркнул, что с начала века производительность, измеряемая как реальный выпуск на отработанный час, выросла в еврозоне и Швеции примерно на 20% и 35% соответственно. В то же время в США она взлетела почти на 60%.
Теден поделился мнением, что сильная экономика Штатов создает для Швеции больший вызов конкурентоспособности, чем давление на крону, потому что увеличивает разрыв в производительности и росте.