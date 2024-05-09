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Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования - 09.05.2024, ПРАЙМ
Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
Эстонские власти приняли решение расторгнуть договор с Россией, предполагающий сотрудничество в сфере образования, который был заключен еще в 1994 году, пишет... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T15:35+0300
2024-05-09T15:35+0300
2024-05-09T15:35+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Эстонские власти приняли решение расторгнуть договор с Россией, предполагающий сотрудничество в сфере образования, который был заключен еще в 1994 году, пишет газета Postimees."В четверг правительство решило расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный в 1994 году между Эстонией и Россией", - сообщается в материале издания.Как отмечается, расторжение договора обусловлено продолжением украинского конфликта.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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россия, украина, эстония
Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с Россией в сфере образования
Postimees: Эстония расторгнет договор с РОссие от 1994 года об образовании
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Эстонские власти приняли решение расторгнуть договор с Россией, предполагающий сотрудничество в сфере образования, который был заключен еще в 1994 году, пишет газета Postimees.
"В четверг правительство решило расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, заключенный в 1994 году между Эстонией и Россией", - сообщается в материале издания.
Как отмечается, расторжение договора обусловлено продолжением украинского конфликта.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.