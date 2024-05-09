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"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне - 09.05.2024, ПРАЙМ
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"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне
"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне - 09.05.2024, ПРАЙМ
"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне
Финляндия начала хранить в Норвегии и Швеции боеприпасы и оборонную технику на случай начала войны, пишет издание Iltalehti.fi. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T09:32+0300
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Финляндия начала хранить в Норвегии и Швеции боеприпасы и оборонную технику на случай начала войны, пишет издание Iltalehti.fi.Подобную договоренность планируется заключить со Швецией и другими странами НАТО.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСклады рассредоточены в разных странах для обеспечения доступности вооружений в случае кризисной ситуации. За границу планируется вывозить боеприпасы, оборудование и, возможно, запчасти.На случай возникновения кризиса Финляндия пересмотрела более тысячи государственных контрактов с частными компаниями. Так, текстильная промышленность может получить указание в кратчайшие сроки начать производство бронежилетов, если страна перейдет в "состояние войны".Financial Times характеризует степень готовности Финляндии как "возможно, лучшую в западных странах". В статье также высоко оценивается уровень готовности обеспечить безопасность в критических ситуациях, подготовленность бункеров и организация резервистской службы."Мы должны быть готовы к затяжному кризису", — заявил глава военно-экономического отдела Сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен. "Мы больше не одни. Мы можем рассчитывать на других. Нам не нужно хранить все яйца в одной корзине", — добавил он, комментируя схему хранения военного снаряжения."Финляндия сохраняла бдительность даже в 1990-е и 2000-е годы, а сейчас подавляющему большинству из нас остается только смотреть и восхищаться. Их способность мобилизовать людей и компании в условиях кризиса поистине впечатляет", — прокомментировал один из дипломатов.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году. Финляндия вступила в альянс в 2023 году, Швеция — в 2024-м.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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финляндия, нато
ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
09:32 09.05.2024 (обновлено: 09:38 09.05.2024)
 
"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне

Iltalehti.fi: Финляндия начала хранить у соседей боеприпасы на случай войны

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Финляндия начала хранить в Норвегии и Швеции боеприпасы и оборонную технику на случай начала войны, пишет издание Iltalehti.fi.
Подобную договоренность планируется заключить со Швецией и другими странами НАТО.
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Склады рассредоточены в разных странах для обеспечения доступности вооружений в случае кризисной ситуации. За границу планируется вывозить боеприпасы, оборудование и, возможно, запчасти.
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Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
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На случай возникновения кризиса Финляндия пересмотрела более тысячи государственных контрактов с частными компаниями. Так, текстильная промышленность может получить указание в кратчайшие сроки начать производство бронежилетов, если страна перейдет в "состояние войны".
Financial Times характеризует степень готовности Финляндии как "возможно, лучшую в западных странах". В статье также высоко оценивается уровень готовности обеспечить безопасность в критических ситуациях, подготовленность бункеров и организация резервистской службы.
"Мы должны быть готовы к затяжному кризису", — заявил глава военно-экономического отдела Сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен. "Мы больше не одни. Мы можем рассчитывать на других. Нам не нужно хранить все яйца в одной корзине", — добавил он, комментируя схему хранения военного снаряжения.
"Финляндия сохраняла бдительность даже в 1990-е и 2000-е годы, а сейчас подавляющему большинству из нас остается только смотреть и восхищаться. Их способность мобилизовать людей и компании в условиях кризиса поистине впечатляет", — прокомментировал один из дипломатов.
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году. Финляндия вступила в альянс в 2023 году, Швеция — в 2024-м.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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