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"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне

"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне - 09.05.2024, ПРАЙМ

"Мы больше не одни". Сосед России раскрыл, как готовится к войне

Финляндия начала хранить в Норвегии и Швеции боеприпасы и оборонную технику на случай начала войны, пишет издание Iltalehti.fi. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T09:32+0300

2024-05-09T09:32+0300

2024-05-09T09:38+0300

финляндия

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Финляндия начала хранить в Норвегии и Швеции боеприпасы и оборонную технику на случай начала войны, пишет издание Iltalehti.fi.Подобную договоренность планируется заключить со Швецией и другими странами НАТО.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСклады рассредоточены в разных странах для обеспечения доступности вооружений в случае кризисной ситуации. За границу планируется вывозить боеприпасы, оборудование и, возможно, запчасти.На случай возникновения кризиса Финляндия пересмотрела более тысячи государственных контрактов с частными компаниями. Так, текстильная промышленность может получить указание в кратчайшие сроки начать производство бронежилетов, если страна перейдет в "состояние войны".Financial Times характеризует степень готовности Финляндии как "возможно, лучшую в западных странах". В статье также высоко оценивается уровень готовности обеспечить безопасность в критических ситуациях, подготовленность бункеров и организация резервистской службы."Мы должны быть готовы к затяжному кризису", — заявил глава военно-экономического отдела Сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен. "Мы больше не одни. Мы можем рассчитывать на других. Нам не нужно хранить все яйца в одной корзине", — добавил он, комментируя схему хранения военного снаряжения."Финляндия сохраняла бдительность даже в 1990-е и 2000-е годы, а сейчас подавляющему большинству из нас остается только смотреть и восхищаться. Их способность мобилизовать людей и компании в условиях кризиса поистине впечатляет", — прокомментировал один из дипломатов.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в 2022 году. Финляндия вступила в альянс в 2023 году, Швеция — в 2024-м.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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финляндия, нато