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Китай в настоящее время инвестирует в Венгрию 16,5 миллиарда евро

Китай в настоящее время инвестирует в Венгрию 16,5 миллиарда евро - 09.05.2024, ПРАЙМ

Китай в настоящее время инвестирует в Венгрию 16,5 миллиарда евро

Суммарный размер инвестиций Китая в Венгрию составляет более 16,5 миллиарда евро, в 2023 году три четверти инвестиций в Венгрии были из Китая, заявил венгерский | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T20:43+0300

2024-05-09T20:43+0300

2024-05-09T20:43+0300

экономика

венгрия

китай

инвестиции

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БУДАПЕШТ, 9 мая — ПРАЙМ. Суммарный размер инвестиций Китая в Венгрию составляет более 16,5 миллиарда евро, в 2023 году три четверти инвестиций в Венгрии были из Китая, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "В прошлом году три четверти всех инвестиций, прибывающих в Венгрию, были из Китая. В данный момент на территории Венгрии осуществляются китайские инвестиции на 6400 миллиарда форинтов (16,5 миллиарда евро)", - сказал Орбан, выступая на пресс-конференции с лидером КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что Китай вносит значительный вклад в модернизацию Венгрии, привнося "одни из лучших и самых современных в мире технологий", в частности, в электромобильной и железнодорожной промышленности, а также IT-секторе. Орбан добавил, что по результатам переговоров была достигнута договорённость об увеличении экспорта венгерской сельскохозяйственной и пищевой продукции на китайский рынок и о расширении сотрудничества на сферу атомной энергетики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.

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венгрия, китай, инвестиции