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В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона - 09.05.2024, ПРАЙМ
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В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона
В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона - 09.05.2024, ПРАЙМ
В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона
Заявления о необходимости "нейтрализовать" Калининград в случае войны являются не более, чем фантазиями, поделился своим мнением руководитель пресс-службы... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T14:12+0300
2024-05-09T14:13+0300
россия
калининград
нато
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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - ПРАЙМ. Заявления о необходимости "нейтрализовать" Калининград в случае войны являются не более, чем фантазиями, поделился своим мнением руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Ранее экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис написал в статье для агентства Bloomberg, что Калининград таит в себе угрозу и в случае прямого военного столкновения с Россией этот региона необходимо "нейтрализовать", так как там базируется большая часть российского флота Балтийского моря и размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. "Заявления о необходимости разными способами нейтрализовать Калининград мы слышим постоянно от этих самих западных соседей. Там есть разные у них теории про то, что мы очень хотим Сувалкский коридор и про то, что сейчас мы будем с территории Калининградской области вторгаться в прибалтийские страны. Фантазий у них много, но самое забавное, что они их придумывают сами", - заявил политик. Кроме того, Лысков отметил, что удивительным образом, несмотря на всю риторику соседей про то, что Калининградская область и Россия в целом постоянно угрожает так называемому западному миру, "с нашей стороны полностью отсутствует воинственная риторика в их адрес". Западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
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россия, калининград, нато
РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, НАТО
14:12 09.05.2024 (обновлено: 14:13 09.05.2024)
 
В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона

Лысков: заявления Ставридиса о нейтрализации Калининграда не более, чем фантазии

© fotolia.com / ShmelКалининград
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© fotolia.com / Shmel
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КАЛИНИНГРАД, 9 мая - ПРАЙМ. Заявления о необходимости "нейтрализовать" Калининград в случае войны являются не более, чем фантазиями, поделился своим мнением руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Ранее экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис написал в статье для агентства Bloomberg, что Калининград таит в себе угрозу и в случае прямого военного столкновения с Россией этот региона необходимо "нейтрализовать", так как там базируется большая часть российского флота Балтийского моря и размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы.
Города России. Калининград - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу
09:21
"Заявления о необходимости разными способами нейтрализовать Калининград мы слышим постоянно от этих самих западных соседей. Там есть разные у них теории про то, что мы очень хотим Сувалкский коридор и про то, что сейчас мы будем с территории Калининградской области вторгаться в прибалтийские страны. Фантазий у них много, но самое забавное, что они их придумывают сами", - заявил политик.
Кроме того, Лысков отметил, что удивительным образом, несмотря на всю риторику соседей про то, что Калининградская область и Россия в целом постоянно угрожает так называемому западному миру, "с нашей стороны полностью отсутствует воинственная риторика в их адрес".
Западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
 
РОССИЯКАЛИНИНГРАДНАТО
 
 
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