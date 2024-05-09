https://1prime.ru/20240509/kaliningrad-848035966.html

В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона

В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона - 09.05.2024, ПРАЙМ

В Калининграде раскритиковали слова о нейтрализации региона

Заявления о необходимости "нейтрализовать" Калининград в случае войны являются не более, чем фантазиями, поделился своим мнением руководитель пресс-службы... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T14:12+0300

2024-05-09T14:12+0300

2024-05-09T14:13+0300

россия

калининград

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_0:134:3872:2313_1920x0_80_0_0_96a192c7567a8c491045344c92b837b7.jpg

КАЛИНИНГРАД, 9 мая - ПРАЙМ. Заявления о необходимости "нейтрализовать" Калининград в случае войны являются не более, чем фантазиями, поделился своим мнением руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. Ранее экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис написал в статье для агентства Bloomberg, что Калининград таит в себе угрозу и в случае прямого военного столкновения с Россией этот региона необходимо "нейтрализовать", так как там базируется большая часть российского флота Балтийского моря и размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. "Заявления о необходимости разными способами нейтрализовать Калининград мы слышим постоянно от этих самих западных соседей. Там есть разные у них теории про то, что мы очень хотим Сувалкский коридор и про то, что сейчас мы будем с территории Калининградской области вторгаться в прибалтийские страны. Фантазий у них много, но самое забавное, что они их придумывают сами", - заявил политик. Кроме того, Лысков отметил, что удивительным образом, несмотря на всю риторику соседей про то, что Калининградская область и Россия в целом постоянно угрожает так называемому западному миру, "с нашей стороны полностью отсутствует воинственная риторика в их адрес". Западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.

https://1prime.ru/20240509/nato-848031818.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, калининград, нато