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Экспорт и импорт Китая в январе-апреле выросли на 1,5% и 3,2%

Экспорт и импорт Китая в январе-апреле выросли на 1,5% и 3,2% - 09.05.2024, ПРАЙМ

Экспорт и импорт Китая в январе-апреле выросли на 1,5% и 3,2%

Экспорт Китая в январе-апреле 2024 года вырос на 1,5%, импорт - на 3,2%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T07:05+0300

2024-05-09T07:05+0300

2024-05-09T07:06+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе-апреле 2024 года вырос на 1,5%, импорт - на 3,2%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 1,5% и составил 10,995 триллиона долларов, импорт - на 3,2%, достигнув отметки в 8,439 триллиона. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-апреле 2024 года достиг 19,434 триллиона долларов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в апреле объем внешней торговли КНР достиг 5,125 миллиарда долларов, что на 4,4% выше показателя апреля 2023 года. Экспорт в апреле составил 2,924 миллиарда долларов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, импорт составил 2,201 миллиарда, что на 8,4% больше, чем в апреле 2023 года. Лидерами по товарообороту с Китаем за отчетный период стали АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с АСЕАН составил 306,944 миллиарда долларов, с ЕС - 246,55 миллиарда, с США - 206,42 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 160,757 миллиарда долларов, со странами Африки - 95,373 миллиарда долларов. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 5%, достигнув 5,93 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 4,6% и составил 3,38 триллиона долларов, а импорт сократился на 5,5%, достигнув отметки в 2,55 триллиона.ТОВАРООБОРОТ С СШАТоварооборот Китая и CША за январь-апрель 2024 года снизился на 2,3% в годовом выражении, составив 206,42 миллиарда долларов.Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-апрель снизился в годовом выражении на 1% и составил 151,928 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 54,491 миллиарда долларов, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Отдельно в апреле уровень товарооборота двух стран составил 56,403 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 14,583 миллиарда долларов, Китай в США - на 41,819 миллиарда.По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240509/tovarooborot-848030421.html

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