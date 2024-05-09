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Палата представителей США заблокировала инициативу о снятии спикера
Палата представителей США заблокировала инициативу о снятии спикера - 09.05.2024, ПРАЙМ
Палата представителей США заблокировала инициативу о снятии спикера
Палата представителей конгресса США заблокировала инициативу, предусматривающую отстранение от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T06:52+0300
2024-05-09T06:52+0300
2024-05-09T06:53+0300
сша
конгресс сша
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США заблокировала инициативу, предусматривающую отстранение от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования. С предложением снять председателя палаты выступила республиканка Марджори Тейлор Грин. Против ее инициативы было подано 359 голосов конгрессменов из обеих ведущих партий. За то, чтобы ее резолюции дать ход, проголосовали 43 члена палаты. Тейлор Грин сделала попытку снять с поста спикера однопартийца Джонсона после того, как тот пошел наперекор мнению большинства представителей Республиканской партии и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Киеву.
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сша, конгресс сша, майк джонсон, республиканская партия
США, Конгресс США, Майк Джонсон, Республиканская партия
Палата представителей США заблокировала инициативу о снятии спикера
Палата представителей заблокировала инициативу об отстранении спикера Джонсона
ВАШИНГТОН, 9 мая – ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США заблокировала инициативу, предусматривающую отстранение от должности спикера Майка Джонсона, свидетельствуют итоги голосования.
С предложением снять председателя палаты выступила республиканка Марджори Тейлор Грин. Против ее инициативы было подано 359 голосов конгрессменов из обеих ведущих партий. За то, чтобы ее резолюции дать ход, проголосовали 43 члена палаты.
Тейлор Грин сделала попытку снять с поста спикера однопартийца Джонсона после того, как тот пошел наперекор мнению большинства представителей Республиканской партии и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Киеву.
США защищают только Украину, заявила конгрессвумен Грин