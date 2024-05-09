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Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев
Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев - 09.05.2024, ПРАЙМ
Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев
Сегодня англосаксы, извлекая для себя выгоду, нянчат наследников Гитлера на Украине, как и ранее инвестировали в гитлеровский нацизм, поделился своим мнением... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T13:03+0300
2024-05-09T13:03+0300
2024-05-09T13:04+0300
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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Сегодня англосаксы, извлекая для себя выгоду, нянчат наследников Гитлера на Украине, как и ранее инвестировали в гитлеровский нацизм, поделился своим мнением заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, написав об этом в опубликованной на сайте Совбеза статье. В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма. Но геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны был невозможен без англосаксонского пособничества Гитлеру в межвоенный период", - подчеркнул российский политик.Кроме того, как отметил Медведев, сейчас повторяется все то же, что было 80 лет назад. По его словам, "те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло – с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на той же Украине".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, дмитрий медведев
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев
Медведев: англосаксы с выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на Украине
МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Сегодня англосаксы, извлекая для себя выгоду, нянчат наследников Гитлера на Украине, как и ранее инвестировали в гитлеровский нацизм, поделился своим мнением заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, написав об этом в опубликованной на сайте Совбеза статье.
В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма. Но геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны был невозможен без англосаксонского пособничества Гитлеру в межвоенный период", - подчеркнул российский политик.
Кроме того, как отметил Медведев, сейчас повторяется все то же, что было 80 лет назад. По его словам, "те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло – с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на той же Украине".
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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