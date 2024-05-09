https://1prime.ru/20240509/medvedev-848035432.html

Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев

Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев - 09.05.2024, ПРАЙМ

Англосаксы пестуют наследников Гитлера на Украине, заявил Медведев

Сегодня англосаксы, извлекая для себя выгоду, нянчат наследников Гитлера на Украине, как и ранее инвестировали в гитлеровский нацизм, поделился своим мнением... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T13:03+0300

2024-05-09T13:03+0300

2024-05-09T13:04+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 9 мая – ПРАЙМ. Сегодня англосаксы, извлекая для себя выгоду, нянчат наследников Гитлера на Украине, как и ранее инвестировали в гитлеровский нацизм, поделился своим мнением заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, написав об этом в опубликованной на сайте Совбеза статье. В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма. Но геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны был невозможен без англосаксонского пособничества Гитлеру в межвоенный период", - подчеркнул российский политик.Кроме того, как отметил Медведев, сейчас повторяется все то же, что было 80 лет назад. По его словам, "те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло – с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на той же Украине".Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240509/den-pobedy-848032238.html

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россия, украина, дмитрий медведев