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Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию
Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию - 09.05.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию
Российские миллиардеры в последнее время склоняются к тому, чтобы вернуть свои капиталы в РФ, пишет Bloomberg. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T07:19+0300
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Российские миллиардеры в последнее время склоняются к тому, чтобы вернуть свои капиталы в РФ, пишет Bloomberg.Как отмечается, с началом СВО богатые россияне на Западе испытывают сложности, многие попали под санкции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В то время как некоторые из богатых все еще ищут способы сохранить семейные средства на Западе, другие стремятся переместить их в так называемые дружественные страны, такие как ОАЭ, или в конечном итоге перевести их в Россию — особенно если их активы сконцентрированы там. Большинство миллиардеров, попавших под санкции, решили перевести активы домой", — отмечается в публикации.Два российских миллиардера, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о возможной конфискации активов. Другой попавший под санкции магнат, который перевез активы домой, сказал, что он и его семья начали "строить новую жизнь в России".У 26 россиян, входящих в индекс миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние составляет около 350 миллиардов долларов. "Их средний возраст составляет 63 года, а это означает, что то, как и где они решат передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и во всех секторах бизнеса", — отмечает агентство.Россия, где для своих жителей нет налога на наследство, уже давно пытается побудить богатых вернуть свои деньги домой, указывается в статье.
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россия
Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию
Богатые россияне начали возвращать активы в Россию, пишет СМИ
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ.
Российские миллиардеры в последнее время склоняются к тому, чтобы вернуть свои капиталы в РФ, пишет Bloomberg
.
Как отмечается, с началом СВО богатые россияне на Западе испытывают сложности, многие попали под санкции.
"В то время как некоторые из богатых все еще ищут способы сохранить семейные средства на Западе, другие стремятся переместить их в так называемые дружественные страны, такие как ОАЭ, или в конечном итоге перевести их в Россию — особенно если их активы сконцентрированы там. Большинство миллиардеров, попавших под санкции, решили перевести активы домой", — отмечается в публикации.
Раскрыто, на сколько стали богаче российские миллиардеры с начала 2024 года
Два российских миллиардера, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о возможной конфискации активов. Другой попавший под санкции магнат, который перевез активы домой, сказал, что он и его семья начали "строить новую жизнь в России".
У 26 россиян, входящих в индекс миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние составляет около 350 миллиардов долларов. "Их средний возраст составляет 63 года, а это означает, что то, как и где они решат передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и во всех секторах бизнеса", — отмечает агентство.
Россия, где для своих жителей нет налога на наследство, уже давно пытается побудить богатых вернуть свои деньги домой, указывается в статье.