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Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию

Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию - 09.05.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию

Российские миллиардеры в последнее время склоняются к тому, чтобы вернуть свои капиталы в РФ, пишет Bloomberg. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T07:19+0300

2024-05-09T07:19+0300

2024-05-09T07:19+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Российские миллиардеры в последнее время склоняются к тому, чтобы вернуть свои капиталы в РФ, пишет Bloomberg.Как отмечается, с началом СВО богатые россияне на Западе испытывают сложности, многие попали под санкции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В то время как некоторые из богатых все еще ищут способы сохранить семейные средства на Западе, другие стремятся переместить их в так называемые дружественные страны, такие как ОАЭ, или в конечном итоге перевести их в Россию — особенно если их активы сконцентрированы там. Большинство миллиардеров, попавших под санкции, решили перевести активы домой", — отмечается в публикации.Два российских миллиардера, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о возможной конфискации активов. Другой попавший под санкции магнат, который перевез активы домой, сказал, что он и его семья начали "строить новую жизнь в России".У 26 россиян, входящих в индекс миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние составляет около 350 миллиардов долларов. "Их средний возраст составляет 63 года, а это означает, что то, как и где они решат передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и во всех секторах бизнеса", — отмечает агентство.Россия, где для своих жителей нет налога на наследство, уже давно пытается побудить богатых вернуть свои деньги домой, указывается в статье.

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