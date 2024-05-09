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BBL Company может заплатить "Газпром экспорту" 91 миллион евро
BBL Company может заплатить "Газпром экспорту" 91 миллион евро - 09.05.2024, ПРАЙМ
BBL Company может заплатить "Газпром экспорту" 91 миллион евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании BBL Company (Нидерланды) в пользу "Газпром экспорта" около 91 миллиона... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T16:20+0300
2024-05-09T16:20+0300
2024-05-09T16:22+0300
экономика
нидерланды
газпром экспорт
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании BBL Company (Нидерланды) в пользу "Газпром экспорта" около 91 миллиона евро в случае нарушения своего запрета на продолжение разбирательства с российской газовой компанией за рубежом, следует из материалов дела. Накануне арбитражный суд Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил BBL Company продолжать разбирательство с ним "Газпром экспортом" в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute). "В случае неисполнения... BBL Company V.O.F... определения суда по настоящему делу о запрете продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте... по делу № NAI 5128, взыскать с компании... BBL Company V.O.F... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт"... 90 993 907 евро 18 евроцентов, подлежащих уплате в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа", – говорится в резолютивной части определения суда, опубликованного в четверг на портале "Электронное правосудие". "Газпром" и N.V. Nederlandse Gasunie в 2007 году подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. В соответствии с соглашением, Gasunie получала 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения пакетов компаний E.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%, а "Газпром" - опцион на приобретение 9% в BBL Company. По данным из открытых источников, компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company отвечает за эксплуатацию морского газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Акционеры BBL Company - Gasunie (60%), E.On Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%). Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже удовлетворил несколько исков "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам, касающихся запрета на судебные разбирательства за рубежом.
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нидерланды, газпром экспорт, суд
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Газпром экспорт, суд
BBL Company может заплатить "Газпром экспорту" 91 миллион евро
BBL Company заплатит "Газпром экспорту" 91 млн евро, нарушив запрет на спор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании BBL Company (Нидерланды) в пользу "Газпром экспорта" около 91 миллиона евро в случае нарушения своего запрета на продолжение разбирательства с российской газовой компанией за рубежом, следует из материалов дела.
Накануне арбитражный суд Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил BBL Company продолжать разбирательство с ним "Газпром экспортом" в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute).
"В случае неисполнения... BBL Company V.O.F... определения суда по настоящему делу о запрете продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте... по делу № NAI 5128, взыскать с компании... BBL Company V.O.F... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт"... 90 993 907 евро 18 евроцентов, подлежащих уплате в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа", – говорится в резолютивной части определения суда, опубликованного в четверг на портале "Электронное правосудие".
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"Газпром" и N.V. Nederlandse Gasunie в 2007 году подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. В соответствии с соглашением, Gasunie получала 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения пакетов компаний E.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%, а "Газпром" - опцион на приобретение 9% в BBL Company.
По данным из открытых источников, компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company отвечает за эксплуатацию морского газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Акционеры BBL Company - Gasunie (60%), E.On Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%).
Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже удовлетворил несколько исков "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам, касающихся запрета на судебные разбирательства за рубежом.