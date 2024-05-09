https://1prime.ru/20240509/narushenie-848037253.html

BBL Company может заплатить "Газпром экспорту" 91 миллион евро

BBL Company может заплатить "Газпром экспорту" 91 миллион евро - 09.05.2024, ПРАЙМ

BBL Company может заплатить "Газпром экспорту" 91 миллион евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании BBL Company (Нидерланды) в пользу "Газпром экспорта" около 91 миллиона... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T16:20+0300

2024-05-09T16:20+0300

2024-05-09T16:22+0300

экономика

нидерланды

газпром экспорт

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с компании BBL Company (Нидерланды) в пользу "Газпром экспорта" около 91 миллиона евро в случае нарушения своего запрета на продолжение разбирательства с российской газовой компанией за рубежом, следует из материалов дела. Накануне арбитражный суд Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил BBL Company продолжать разбирательство с ним "Газпром экспортом" в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute). "В случае неисполнения... BBL Company V.O.F... определения суда по настоящему делу о запрете продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте... по делу № NAI 5128, взыскать с компании... BBL Company V.O.F... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт"... 90 993 907 евро 18 евроцентов, подлежащих уплате в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа", – говорится в резолютивной части определения суда, опубликованного в четверг на портале "Электронное правосудие". "Газпром" и N.V. Nederlandse Gasunie в 2007 году подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. В соответствии с соглашением, Gasunie получала 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения пакетов компаний E.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%, а "Газпром" - опцион на приобретение 9% в BBL Company. По данным из открытых источников, компания Balgzand Bacton Line (BBL) Company отвечает за эксплуатацию морского газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Акционеры BBL Company - Gasunie (60%), E.On Ruhrgas (20%) и Fluxys (20%). Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже удовлетворил несколько исков "Газпром экспорта" к бывшим иностранным партнерам, касающихся запрета на судебные разбирательства за рубежом.

https://1prime.ru/20240507/evro-847964608.html

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, газпром экспорт, суд