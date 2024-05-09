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Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу

Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу - 09.05.2024, ПРАЙМ

Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу

Российский Калининград необходимо нейтрализовать, так как он таит в себе скрытую угрозу, рассказал экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T09:21+0300

2024-05-09T09:21+0300

2024-05-09T09:21+0300

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Российский Калининград необходимо нейтрализовать, так как он таит в себе скрытую угрозу, рассказал экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg."Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать", — сообщается в материале.Кроме того, Ставридис пишет, что НАТО необходима "нейтрализация" Калининграда, чтобы у России не было контроля над "Он утверждает, что "нейтрализация" Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия "не смогла контролировать" Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным Евросоюзом. Ранее западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.

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