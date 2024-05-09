https://1prime.ru/20240509/nato-848031818.html
Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу
Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу - 09.05.2024, ПРАЙМ
Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу
Российский Калининград необходимо нейтрализовать, так как он таит в себе скрытую угрозу, рассказал экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T09:21+0300
2024-05-09T09:21+0300
2024-05-09T09:21+0300
россия
нато
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f688202a7bc6878d74db0c284d74fb13.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Российский Калининград необходимо нейтрализовать, так как он таит в себе скрытую угрозу, рассказал экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg."Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать", — сообщается в материале.Кроме того, Ставридис пишет, что НАТО необходима "нейтрализация" Калининграда, чтобы у России не было контроля над "Он утверждает, что "нейтрализация" Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия "не смогла контролировать" Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным Евросоюзом. Ранее западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
https://1prime.ru/20240503/ideya-847893186.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83242/43/832424313_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9ba6aa0fd720ff27f16deb6aaf447969.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, европа
Экс-главком НАТО пригрозил российскому городу
Экс-главком НАТО в Европе Ставридис не исключил нейтрализацию Калининграда
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ.
Российский Калининград необходимо нейтрализовать, так как он таит в себе скрытую угрозу, рассказал экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.
"Большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. (Там также может быть тактическое ядерное оружие.) В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать", — сообщается в материале.
Кроме того, Ставридис пишет, что НАТО необходима "нейтрализация" Калининграда, чтобы у России не было контроля над "
Он утверждает, что "нейтрализация" Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия "не смогла контролировать" Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным Евросоюзом.
Ранее западные СМИ неоднократно писали о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
В Госдуме прокомментировали идею ограничить россиянам доступ в Калининград