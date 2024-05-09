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Погода не скажется на параде Победы, заявил Песков

Погода не скажется на параде Победы, заявил Песков - 09.05.2024, ПРАЙМ

Погода не скажется на параде Победы, заявил Песков

Погода не скажется на параде Победы, для российских военных это не препятствие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T08:00+0300

2024-05-09T08:00+0300

2024-05-09T08:00+0300

парад

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Погода не скажется на параде Победы, для российских военных это не препятствие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва.Кремль.Путин", который опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.По его словам, приглашенным на Красную площадь гостям предложат пледы. "Судя по прогнозу, погода действительно будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется. Мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А для тех, кто будет на трибунах, пледы будут раздаваться, люди оденутся потеплее", - отметил представитель Кремля.Он подчеркнул, что погода не будет препятствием. "Все-таки 9 мая - это самый главный праздник в нашей стране. Погода - это не главное", - сказал Песков.Традицию ежегодного проведения парада возродили в 1995-м. Тогда же у здания Исторического музея был открыт памятник Георгию Жукову. А с 2008 года в них регулярно участвует и военная техника. Первые три года после победы 9 Мая был выходным днем в календаре, однако в 1948 году власти отменили это правило. Красный день календаря вернули при Брежневе.

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парад, дмитрий песков