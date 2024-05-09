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Приглашенные на парад лидеры иностранных государств съезжаются в Кремль - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Приглашенные на парад лидеры иностранных государств съезжаются в Кремль
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств съезжаются в Кремль - 09.05.2024, ПРАЙМ
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств съезжаются в Кремль
Приглашенные на парад победы лидеры зарубежных стран съезжаются в Кремль. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T09:52+0300
2024-05-09T09:53+0300
россия
парад
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Приглашенные на парад победы лидеры зарубежных стран съезжаются в Кремль. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично встречает приехавших лидеров.Так, по его словам, прибыли уже лидеры Гвинеи-Бисау, Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Отмчеаестя, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало. Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения.
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россия, парад, день победы
РОССИЯ, парад, День Победы
09:52 09.05.2024 (обновлено: 09:53 09.05.2024)
 
Приглашенные на парад лидеры иностранных государств съезжаются в Кремль

Приглашенные на парад Победы лидеры иностранных государств съезжаются в Кремль

© POOL | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© POOL
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Приглашенные на парад победы лидеры зарубежных стран съезжаются в Кремль. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин лично встречает приехавших лидеров.
Так, по его словам, прибыли уже лидеры Гвинеи-Бисау, Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Отмчеаестя, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения.
 
РОССИЯпарадДень Победы
 
 
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