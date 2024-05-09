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Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации

Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации - 09.05.2024, ПРАЙМ

Парад победы на Красной площади завершился пролетом авиации

Военный парад в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа... | 09.05.2024, ПРАЙМ

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россия

день победы

парад

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Военный парад в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Парад завершился пролетом двух групп авиации - объединенного строя пилотажных групп "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей дымами в цветах российского триколора. Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".Во многих государствах, сражавшихся с фашистской Германией, День Победы отмечают 8 мая. Расхождение в датах возникло из-за разницы часовых поясов. Договор о капитуляции был подписан в 22:43 по местному времени, из-за чего для Европы Победа наступила поздним вечером 8 мая, а для СССР — ночью 9 мая. В Германии 8 мая называют днем освобождения. Торжественных мероприятий и парадов в этот день не проводят. Голландия и Дания отмечают День Победы раньше всех — 5 мая. Именно в этот день в 1945 году эти страны были освобождены от фашистской оккупации.

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россия, день победы, парад