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Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле

Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле - 09.05.2024, ПРАЙМ

Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле

Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T15:30+0300

2024-05-09T15:30+0300

2024-05-09T15:31+0300

россия

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он корреспонденту канала "Рен ТВ". Кроме того, как отметил пресс-секретарь российского президента, только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире. По его словам, страна и дальше продолжит делать это.Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения.Ярким символом празднования стала Георгиевская лента. Одноименную патриотическую акцию проводят с 2005 года. Еще один неизменный атрибут - знаменитая песня "День Победы" композитора Давида Тухманова. Впервые она прозвучала в 1975-м в исполнении Льва Лещенко. Символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стали красные гвоздики – знак мужества и стойкости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, день победы