https://1prime.ru/20240509/peskov-848036973.html
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле - 09.05.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T15:30+0300
2024-05-09T15:30+0300
2024-05-09T15:31+0300
россия
дмитрий песков
день победы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он корреспонденту канала "Рен ТВ". Кроме того, как отметил пресс-секретарь российского президента, только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире. По его словам, страна и дальше продолжит делать это.Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения.Ярким символом празднования стала Георгиевская лента. Одноименную патриотическую акцию проводят с 2005 года. Еще один неизменный атрибут - знаменитая песня "День Победы" композитора Давида Тухманова. Впервые она прозвучала в 1975-м в исполнении Льва Лещенко. Символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стали красные гвоздики – знак мужества и стойкости.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_7eb58bf5837c22eebd7801fbaf78927e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, день победы
РОССИЯ, Дмитрий Песков, День Победы
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Песков: Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он корреспонденту канала "Рен ТВ".
Кроме того, как отметил пресс-секретарь российского президента, только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире. По его словам, страна и дальше продолжит делать это.
Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения.
Ярким символом празднования стала Георгиевская лента. Одноименную патриотическую акцию проводят с 2005 года. Еще один неизменный атрибут - знаменитая песня "День Победы" композитора Давида Тухманова. Впервые она прозвучала в 1975-м в исполнении Льва Лещенко. Символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стали красные гвоздики – знак мужества и стойкости.