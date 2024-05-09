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Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле - 09.05.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T15:30+0300
2024-05-09T15:31+0300
россия
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он корреспонденту канала "Рен ТВ". Кроме того, как отметил пресс-секретарь российского президента, только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире. По его словам, страна и дальше продолжит делать это.Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения.Ярким символом празднования стала Георгиевская лента. Одноименную патриотическую акцию проводят с 2005 года. Еще один неизменный атрибут - знаменитая песня "День Победы" композитора Давида Тухманова. Впервые она прозвучала в 1975-м в исполнении Льва Лещенко. Символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стали красные гвоздики – знак мужества и стойкости.
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россия, дмитрий песков, день победы
РОССИЯ, Дмитрий Песков, День Победы
15:30 09.05.2024 (обновлено: 15:31 09.05.2024)
 
Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, заявили в Кремле

Песков: Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать правду о Второй Мировой войне, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать", - сказал он корреспонденту канала "Рен ТВ".
Кроме того, как отметил пресс-секретарь российского президента, только Россия транслирует парад Победы в прямом эфире. По его словам, страна и дальше продолжит делать это.
Парад Победы в Москве состоится 9 мая 2024 года в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие более девять тысяч человек и около 75 единиц военной техники и вооружения.
Ярким символом празднования стала Георгиевская лента. Одноименную патриотическую акцию проводят с 2005 года. Еще один неизменный атрибут - знаменитая песня "День Победы" композитора Давида Тухманова. Впервые она прозвучала в 1975-м в исполнении Льва Лещенко. Символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны стали красные гвоздики – знак мужества и стойкости.
 
РОССИЯДмитрий ПесковДень Победы
 
 
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