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В США предположили, когда они и Киев проиграют в конфликте - 09.05.2024, ПРАЙМ
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В США предположили, когда они и Киев проиграют в конфликте
В США предположили, когда они и Киев проиграют в конфликте - 09.05.2024, ПРАЙМ
В США предположили, когда они и Киев проиграют в конфликте
Соединенные Штаты и Киев могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года, предположил бывший сотрудник отдела политического планирования... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T23:14+0300
2024-05-09T23:14+0300
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Киев могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года, предположил бывший сотрудник отдела политического планирования госдепартамента Майкл Киммейдж в своей статье для американской газеты Wall Street Journal. "К началу 2025 года Украина, а вместе с ней и США, могут оказаться на пороге поражения в первой крупной войне в Европе с 1945 года", — отметил он.По мнению Киммейджа, победа России в конфликте на Украине негативно скажется на репутации Штатов, поэтому бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре может пойти по одному из двух сценариев.Первый заключается в том, что Трамп будет продолжать политику действующего президента США Джо Байдена, отказываясь подталкивать Киев к переговорам и продолжая предоставлять военную помощь. Второй вариант, по мнению автора статьи, состоит в исключительной эскалации конфликта. Трамп может изменить расчеты и предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена неохотно разрешала.Трамп ранее многократно повторял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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сво, сша, россия, дональд трамп
Политика, СВО, США, РОССИЯ, Дональд Трамп
23:14 09.05.2024
 
В США предположили, когда они и Киев проиграют в конфликте

Экс-сотрудник госдепа: США и Киев могут быть на пороге поражения к 2025 году

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Киев могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года, предположил бывший сотрудник отдела политического планирования госдепартамента Майкл Киммейдж в своей статье для американской газеты Wall Street Journal.
"К началу 2025 года Украина, а вместе с ней и США, могут оказаться на пороге поражения в первой крупной войне в Европе с 1945 года", — отметил он.
По мнению Киммейджа, победа России в конфликте на Украине негативно скажется на репутации Штатов, поэтому бывший американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре может пойти по одному из двух сценариев.
Первый заключается в том, что Трамп будет продолжать политику действующего президента США Джо Байдена, отказываясь подталкивать Киев к переговорам и продолжая предоставлять военную помощь. Второй вариант, по мнению автора статьи, состоит в исключительной эскалации конфликта. Трамп может изменить расчеты и предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена неохотно разрешала.
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Трамп ранее многократно повторял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
ПолитикаСВОСШАРОССИЯДональд Трамп
 
 
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