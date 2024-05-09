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ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть, пишет СМИ
ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть, пишет СМИ - 09.05.2024, ПРАЙМ
ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть, пишет СМИ
ОПЕК собирается отказаться от публикации расчета мирового спроса именно на собственную нефть, сообщает Reuters. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T23:38+0300
2024-05-09T23:38+0300
2024-05-09T23:40+0300
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. ОПЕК собирается отказаться от публикации расчета мирового спроса именно на собственную нефть, сообщает Reuters.Издание отмечает, что организация решила сконцентрироваться на прогнозах спроса для объединения ОПЕК+. Оно включает в себя как страны картеля, так и не входящие в него государства, крупнейшим из которых является Россия.Причиной данного решения являются изменения в совместной политике между ОПЕК и партнерами по ОПЕК+ по поставкам "черного золота" на мировой рынок. Ранее секретариат в Вене предоставлял оценку так называемого "спроса на ОПЕК" — показатель, который внимательно отслеживали аналитики и трейдеры как индикатор ситуации на рынке. Теперь же организация будет публиковать цифры только по ожидаемому спросу на нефть всех участников Декларации о сотрудничестве — официального названия ОПЕК+. В марте организация стран – экспортеров нефти опубликовала прогнозы, согласно которым потребление топлива в летние месяцы будет стабильным. Кроме того, организация подтвердила прогноз относительно сильного роста глобального спроса на нефть в 2024 году и заявила, что ситуация в мировой экономике в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.В своем ежемесячном обзоре ОПЕК указала, что мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,25 млн баррелей в день, а в 2025 году – на 1,85 млн баррелей в день. Оба прогноза не изменились с марта.
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опек, прогноз
ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть, пишет СМИ
Reuters: ОПЕК откажется от расчета мирового спроса на нефть картеля
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ.
ОПЕК собирается отказаться от публикации расчета мирового спроса именно на собственную нефть, сообщает Reuters
.
Издание отмечает, что организация решила сконцентрироваться на прогнозах спроса для объединения ОПЕК+. Оно включает в себя как страны картеля, так и не входящие в него государства, крупнейшим из которых является Россия.
Причиной данного решения являются изменения в совместной политике между ОПЕК и партнерами по ОПЕК+ по поставкам "черного золота" на мировой рынок.
Ранее секретариат в Вене предоставлял оценку так называемого "спроса на ОПЕК" — показатель, который внимательно отслеживали аналитики и трейдеры как индикатор ситуации на рынке. Теперь же организация будет публиковать цифры только по ожидаемому спросу на нефть всех участников Декларации о сотрудничестве — официального названия ОПЕК+.
Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+
В марте организация стран – экспортеров нефти опубликовала прогнозы, согласно которым потребление топлива в летние месяцы будет стабильным. Кроме того, организация подтвердила прогноз относительно сильного роста глобального спроса на нефть в 2024 году и заявила, что ситуация в мировой экономике в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.
В своем ежемесячном обзоре ОПЕК указала, что мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 2,25 млн баррелей в день, а в 2025 году – на 1,85 млн баррелей в день. Оба прогноза не изменились с марта.