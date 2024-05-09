https://1prime.ru/20240509/putin-848033460.html
Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период
Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период - 09.05.2024, ПРАЙМ
Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период
Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T10:33+0300
2024-05-09T10:33+0300
2024-05-09T10:55+0300
владимир путин
парад
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/50/840555088_0:13:3054:1731_1920x0_80_0_0_86052da9135feaf824c0bfbf7622f0ab.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади."Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьбы родины и её будущее зависит от каждого из нас", - подчеркнул глава государства.Он отметил, что в праздник Победы народ равняется на поколение, победившее фашизм."Сегодня, в день Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо, и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое", - подчеркнул глава государства.Традицию ежегодного проведения парада возродили в 1995-м. Тогда же у здания Исторического музея был открыт памятник Георгию Жукову. А с 2008 года в них регулярно участвует и военная техника. Первые три года после победы 9 Мая был выходным днем в календаре, однако в 1948 году власти отменили это правило. Красный день календаря вернули при Брежневе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/50/840555088_325:0:3054:2047_1920x0_80_0_0_00fed81dea09d596b316770451203911.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, парад
Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период
Путин: Россия переживает сложный, рубежный период, судьба страны зависит от каждого
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади.
"Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьбы родины и её будущее зависит от каждого из нас", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что в праздник Победы народ равняется на поколение, победившее фашизм.
"Сегодня, в день Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо, и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое", - подчеркнул глава государства.
Традицию ежегодного проведения парада возродили в 1995-м. Тогда же у здания Исторического музея был открыт памятник Георгию Жукову. А с 2008 года в них регулярно участвует и военная техника. Первые три года после победы 9 Мая был выходным днем в календаре, однако в 1948 году власти отменили это правило. Красный день календаря вернули при Брежневе.