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Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период

Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период - 09.05.2024, ПРАЙМ

Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период

Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T10:33+0300

2024-05-09T10:33+0300

2024-05-09T10:55+0300

владимир путин

парад

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади."Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьбы родины и её будущее зависит от каждого из нас", - подчеркнул глава государства.Он отметил, что в праздник Победы народ равняется на поколение, победившее фашизм."Сегодня, в день Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо, и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое", - подчеркнул глава государства.Традицию ежегодного проведения парада возродили в 1995-м. Тогда же у здания Исторического музея был открыт памятник Георгию Жукову. А с 2008 года в них регулярно участвует и военная техника. Первые три года после победы 9 Мая был выходным днем в календаре, однако в 1948 году власти отменили это правило. Красный день календаря вернули при Брежневе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, парад