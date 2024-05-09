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Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период
Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период - 09.05.2024, ПРАЙМ
Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период
Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T10:33+0300
2024-05-09T10:55+0300
владимир путин
парад
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади."Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьбы родины и её будущее зависит от каждого из нас", - подчеркнул глава государства.Он отметил, что в праздник Победы народ равняется на поколение, победившее фашизм."Сегодня, в день Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо, и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое", - подчеркнул глава государства.Традицию ежегодного проведения парада возродили в 1995-м. Тогда же у здания Исторического музея был открыт памятник Георгию Жукову. А с 2008 года в них регулярно участвует и военная техника. Первые три года после победы 9 Мая был выходным днем в календаре, однако в 1948 году власти отменили это правило. Красный день календаря вернули при Брежневе.
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владимир путин, парад
Владимир Путин, парад
10:33 09.05.2024 (обновлено: 10:55 09.05.2024)
 
Путин обратился к россиянам со словами о судьбе Родины в сложный период

Путин: Россия переживает сложный, рубежный период, судьба страны зависит от каждого

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и председатель правительства М. Мишустин на параде Победы в Москве
Президент РФ В. Путин и председатель правительства М. Мишустин на параде Победы в Москве
© POOL
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Россия переживает сложный, рубежный период, судьба родины и ее будущее зависит от каждого, завил президент Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы на Красной площади.
"Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьбы родины и её будущее зависит от каждого из нас", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что в праздник Победы народ равняется на поколение, победившее фашизм.
"Сегодня, в день Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо, и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое", - подчеркнул глава государства.
Традицию ежегодного проведения парада возродили в 1995-м. Тогда же у здания Исторического музея был открыт памятник Георгию Жукову. А с 2008 года в них регулярно участвует и военная техника. Первые три года после победы 9 Мая был выходным днем в календаре, однако в 1948 году власти отменили это правило. Красный день календаря вернули при Брежневе.
 
Владимир Путинпарад
 
 
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