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Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - 09.05.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T11:59+0300
2024-05-09T11:59+0300
2024-05-09T11:59+0300
вооружения
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России Владимир Путин."Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент. Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.Как прокомментировал учения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, своим эскалационным курсом США вынуждают Россию усиливать меры ядерного сдерживания.
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россия, владимир путин, день победы
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, День Победы
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Путин назвал учения по отработке применения ядерного оружия плановой работой
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России Владимир Путин.
"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент.
Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.
Как прокомментировал учения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, своим эскалационным курсом США вынуждают Россию усиливать меры ядерного сдерживания.