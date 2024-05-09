Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - 09.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240509/putin-848034484.html
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - 09.05.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия
Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T11:59+0300
2024-05-09T11:59+0300
вооружения
россия
владимир путин
день победы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974351_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_852764d93c13f1419947a11bcfb7229f.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России Владимир Путин."Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент. Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.Как прокомментировал учения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, своим эскалационным курсом США вынуждают Россию усиливать меры ядерного сдерживания.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974351_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_736b1aaa19d8533de9cb17ca99572dbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, день победы
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, День Победы
11:59 09.05.2024
 
Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия

Путин назвал учения по отработке применения ядерного оружия плановой работой

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России Владимир Путин.
"Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент.
Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.
Как прокомментировал учения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, своим эскалационным курсом США вынуждают Россию усиливать меры ядерного сдерживания.
 
ВооруженияРОССИЯВладимир ПутинДень Победы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала