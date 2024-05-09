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Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия

Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия - 09.05.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал учения по отработке применения ядерного оружия

Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T11:59+0300

2024-05-09T11:59+0300

2024-05-09T11:59+0300

вооружения

россия

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия являются плановой работой и не представляют собой ничего необычного, заявил президент России Владимир Путин."Ничего здесь необычного нет, это плановая работа", - сказал президент. Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.Как прокомментировал учения заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, своим эскалационным курсом США вынуждают Россию усиливать меры ядерного сдерживания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, день победы