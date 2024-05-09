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"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО

"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО - 09.05.2024, ПРАЙМ

"Как мухи". Путин рассказал о проблеме дронов противника в зоне СВО

Беспилотники противника летают "как мухи над головой" в зоне специальной военной операции на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин, отметив, что... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T12:24+0300

2024-05-09T12:24+0300

2024-05-09T12:26+0300

россия

владимир путин

спецоперация на украине

сво

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Беспилотники противника летают "как мухи над головой" в зоне специальной военной операции на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин, отметив, что он осведомлен об этой проблеме."Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет", - отметил глава государства на встрече с военнослужащими.В этой связи Путин заявил, что Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов. По его словам, страна активно развивается по разным направлениям, работают и гражданские службы, развивается народный ОПК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, сво