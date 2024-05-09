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Путин заявил, что не сомневается в победе России

Путин заявил, что не сомневается в победе России - 09.05.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что не сомневается в победе России

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T12:28+0300

2024-05-09T12:28+0300

2024-05-09T12:28+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных. "Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И это не от случая к случаю происходит, а это на постоянной основе практически. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы. В этом у меня нет никаких сомнений", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин