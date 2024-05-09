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Путин отметил развитие экономического сотрудничества России и Лаоса

Путин отметил развитие экономического сотрудничества России и Лаоса - 09.05.2024, ПРАЙМ

Путин отметил развитие экономического сотрудничества России и Лаоса

В 2023 году партнерство России и Лаоса начало развиваться, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T17:41+0300

2024-05-09T17:41+0300

2024-05-09T17:47+0300

политика

владимир путин

сотрудничество

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В 2023 году партнерство России и Лаоса начало развиваться, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров.Путин 9 мая проводит в Москве встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."В прошлом году у нас наметился скромный, но все-таки рост торгово-экономического взаимодействия, на 12% вырос", — отметил глава государства. По мнению Путина, Лаос и Россия хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе ООН, а развитие стратегического партнерства с АСЕАН является одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении.Он добавил, что с началом председательства Лаоса в АСЕАН в 2024 году повестка дня совместной работы расширилась еще больше.Глава государства полагает, что возможность использовать карты "Мир" в Лаосе поспособствует росту туристического потока россиян.На встрече российский лидер также поблагодарил Сисулита за передачу танков Т-34, так как, по его мнению, это имеет важное значение для воспитательной работы с молодым поколением, и за поддержку преподавания русского языка в стране.Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.Кроме этого, Путин отметил развитие взаимоотношений двух стран в области обороны и безопасности. Также Россия и Лаос поддерживают научные и гуманитарные связи, подчеркнул он.Президент Лаоса, в свою очередь, поздравил Путина с победой на выборах и успешной инаугурацией, добавив, что достигнутые ранее двусторонние договоренности выполняются хорошо.

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владимир путин, сотрудничество