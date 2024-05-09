https://1prime.ru/20240509/stalin-848034026.html

"Крутой мужик". Как журнал Time назвал Сталина "человеком года" в 1943 году

"Крутой мужик". Как журнал Time назвал Сталина "человеком года" в 1943 году - 09.05.2024, ПРАЙМ

"Крутой мужик". Как журнал Time назвал Сталина "человеком года" в 1943 году

Руководитель СССР Иосиф Сталин в первые самые сложные годы войны смог остановить наступление гитлеровских войск, несмотря на то, что под властью противника... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T11:36+0300

2024-05-09T11:36+0300

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Руководитель СССР Иосиф Сталин в первые самые сложные годы войны смог остановить наступление гитлеровских войск, несмотря на то, что под властью противника оставались обширные территории, отмечал американский журнал Time в начале 1943 года.Тогда Сталин был назван этим изданием "человеком года", а его портрет поместили на обложку журнала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Человеком 1942 года стал тот, чье имя по-русски означает "сталь", а среди немногих известных ему слов на английском есть и американское выражение tough guy, "крутой мужик". Только Иосифу Сталину точно известно, насколько близка к поражению была Россия в 1942 году, и только он точно знает, как ему удалось провести страну над краем пропасти", — говорилось в редакционной статье, посвященной советскому лидеру.В публикации перечисляются различные видные военные и политические деятели тех лет, как в стане союзников, так и противников. Однако, по мнению журнала, именно Сталин своими достижениями превосходит их всех."Иосиф Сталин, непроницаемый, практичный, упорный азиат, проводил за письменным столом по 16-18 часов в сутки. Перед ним стоит большой глобус, по которому Сталин следит за ходом кампании в тех самых местах, что он защищал в 1917-20 годах во время Гражданской войны. И ему опять удалось отстоять эти земли — чуть ли не одной силой воли", — отмечалось в статье.В публикации рассказывалось, как Сталин для своих армий сформулировал лозунг "Умереть, но не отступать", а народу в тылу он смог предложить лишь тяжкий труд и черный хлеб. "В 1942 году он добавил к этому обещание победы и призвал народ к коллективному самопожертвованию для сохранения того, что он построил общими усилиями", — подчеркивают авторы.В качестве союзницы, сражающейся против общего врага, Россия добилась наибольших успехов, признавалось в публикации. В статье также приводятся черты, которые олицетворяют сходство и различие русского и американского "народов-созидателей", и выражается надежда, что и после войны Москва воспользуется многими находящимися в ее руках "ключами к прочному миру", чтобы закрепить сотрудничество.Полный текст статьи, опубликованной 4 января 1943 года, читайте на сайте ИноСМИ >>

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