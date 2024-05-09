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Сербия и КНР построят комплекс нефтепереработки и солнечную электростанцию
Сербия и КНР построят комплекс нефтепереработки и солнечную электростанцию - 09.05.2024, ПРАЙМ
Сербия и КНР построят комплекс нефтепереработки и солнечную электростанцию
Минэнерго Сербии и китайские компании подписали документы о строительстве фабрики солнечных батарей и солнечной электростанции, а также соглашение о проекте... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T19:18+0300
2024-05-09T19:18+0300
2024-05-09T19:18+0300
экономика
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БЕЛГРАД, 9 мая – ПРАЙМ. Минэнерго Сербии и китайские компании подписали документы о строительстве фабрики солнечных батарей и солнечной электростанции, а также соглашение о проекте строительства комплекса нефтепереработки, заявила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Председатель КНР Си Цзиньпин 7-8 мая посетил Сербию, на полях визита было подписано около 30 документов, в первую очередь о поднятии всеобъемлющего стратегического партнерства на высший уровень. В четверг глава сербского минэнерго подписала с компанией Hunan Rich Photovoltaic Science and Technology меморандум о взаимопонимании о строительстве фабрики солнечных батарей на один гигаватт в городе Парачин и строительстве солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. "Запланировано за три года в производство солнечных батарей вложить около 30 миллионов евро и трудоустроить около 180 работников, (китайская – ред.) компания дополнительно вложит 280 миллионов евро в строительство солнечной электростанции", - цитирует главу минэнерго агентство Танюг. Второй документ подписан с China Energy International Group, речь идет об инвестиции размером 2,4 миллиарда евро и трудоустройстве 700 человек. "Это рамочное соглашение о проекте строительства объекта по переработке нефти и нефтепродуктов в городе Смедерево по наивысшим технологическим стандартам мощностью до 100 тысяч баррелей в день", - уточнила Джедович-Ханданович. Она напомнила, что Сербия уже инициировала проект строительства нефтепровода до границы с Венгрией. Глава сербского государства Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
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сербия, китай, солнечная энергия, нефтепереработка, строительство
Экономика, СЕРБИЯ, КИТАЙ, солнечная энергия, нефтепереработка, строительство
Сербия и КНР построят комплекс нефтепереработки и солнечную электростанцию
Сербия построит с Китаем комплекс нефтепереработки и солнечную электростанцию
БЕЛГРАД, 9 мая – ПРАЙМ. Минэнерго Сербии и китайские компании подписали документы о строительстве фабрики солнечных батарей и солнечной электростанции, а также соглашение о проекте строительства комплекса нефтепереработки, заявила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
Председатель КНР Си Цзиньпин 7-8 мая посетил Сербию, на полях визита было подписано около 30 документов, в первую очередь о поднятии всеобъемлющего стратегического партнерства на высший уровень.
В четверг глава сербского минэнерго подписала с компанией Hunan Rich Photovoltaic Science and Technology меморандум о взаимопонимании о строительстве фабрики солнечных батарей на один гигаватт в городе Парачин и строительстве солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт.
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"Запланировано за три года в производство солнечных батарей вложить около 30 миллионов евро и трудоустроить около 180 работников, (китайская – ред.) компания дополнительно вложит 280 миллионов евро в строительство солнечной электростанции", - цитирует главу минэнерго агентство Танюг.
Второй документ подписан с China Energy International Group, речь идет об инвестиции размером 2,4 миллиарда евро и трудоустройстве 700 человек.
"Это рамочное соглашение о проекте строительства объекта по переработке нефти и нефтепродуктов в городе Смедерево по наивысшим технологическим стандартам мощностью до 100 тысяч баррелей в день", - уточнила Джедович-Ханданович.
Она напомнила, что Сербия уже инициировала проект строительства нефтепровода до границы с Венгрией. Глава сербского государства Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", которое проходит по территории Венгрии. Официальный Белград согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро. Отрезок будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.