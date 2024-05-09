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Товарооборот Китая и России за январь-апрель вырос на 4,7%

Товарооборот Китая и России за январь-апрель вырос на 4,7% - 09.05.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и России за январь-апрель вырос на 4,7%

Товарооборот между Китаем и Россией за первые четыре месяца 2024 года увеличился на 4,7% в сравнении с тем же периодом предыдущего года, составив 76,581... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T07:03+0300

2024-05-09T07:03+0300

2024-05-09T07:03+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 9 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между Китаем и Россией за первые четыре месяца 2024 года увеличился на 4,7% в сравнении с тем же периодом предыдущего года, составив 76,581 миллиарда долларов, следует из опубликованных в четверг данных главного таможенного управления КНР. За отчетный период КНР ввезла в Россию товаров на 32,733 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,9%. Из РФ в КНР поставки выросли на 10,2% - до 43,847 миллиарда долларов. Отдельно в апреле товарооборот между двумя странами был зафиксирован на уровне 19,764 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на 11,447 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 8,317 миллиарда. Товарооборот двух стран за 2023 год увеличился на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и КНР ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, указанный показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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китай, россия