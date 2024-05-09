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В Турции рассказали, какие потери понес турсектор страны на рынке России - 09.05.2024, ПРАЙМ
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В Турции рассказали, какие потери понес турсектор страны на рынке России
В Турции рассказали, какие потери понес турсектор страны на рынке России - 09.05.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали, какие потери понес турсектор страны на рынке России
Турецкий туристический сектор понёс потери на 20 процентов на российском рынке, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T08:04+0300
2024-05-09T08:04+0300
россия
турция
туризм в турции
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АНКАРА, 9 мая – ПРАЙМ. Турецкий туристический сектор понёс потери на 20 процентов на российском рынке, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, при этом не названы причины данной ситуации. Турецкий туристический сектор ожидает заполнения отелей на 80-85% в связи с праздничными днями в России, сообщила во вторник газета Ekonomim со ссылкой на представителей рынка. Спрос россиян на туры в Турцию на майские праздники в этом году значительно выше, чем годом ранее, на даты с 27 апреля по 6 мая продано в 1,5-2,5 раза больше туров, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). "И снова нас радует британский и польский туристический рынок. На обоих рынках наблюдается 30-процентный рост. Украинский рынок все ещё не соответствует нашим ожиданиям, но мы видим признаки восстановления. На российском рынке мы также потеряли 20 процентов. Но всё же сезон проходит хорошо благодаря движению на британском и немецком туристическом рынке. Например, на иранском рынке наблюдается 50-процентный рост. Мы начали сезон рано, но должны закончить поздно. Если не произойдёт экстраординарного развития, мы превысим целевой показатель в 17 миллионов туристов", - приводит издание слова Кавалоглу. По его словам, данные по туристам мгновенно отслеживаются. "Немецкий туристический рынок невероятно активен. В начале сезона русские были впереди, но теперь впереди немцы. Немецкий рынок вырос на 20 процентов. Цифры продолжают постоянно расти. Глядя на эту динамику, я могу сказать, что немецкий туристический рынок завершит сезон 2024 года на первом месте", - сказал он. По данным АТОР, доля туров на курорты Антальи среди всех забронированных заявок в Турцию составляет 92-93%. Остальная часть делится между курортами Эгейского побережья (Мармарис, Бодрум, Измир) и Стамбулом. Спрос на Стамбул на майские праздничные даты тоже вырос у туроператоров на 40-50%, но объем продаж туров туда несопоставим со спросом на Анталью. Средний чек пакетного тура в Турцию у туроператоров сейчас варьируется в пределах 88-93 тысяч рублей на одного человека в туре, указали в АТОР.
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россия, турция, туризм в турции
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, туризм в Турции
08:04 09.05.2024
 
В Турции рассказали, какие потери понес турсектор страны на рынке России

Hürriyet: турецкий турсектор понес потери на 20% на российском рынке

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 9 мая – ПРАЙМ. Турецкий туристический сектор понёс потери на 20 процентов на российском рынке, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, при этом не названы причины данной ситуации.
Турецкий туристический сектор ожидает заполнения отелей на 80-85% в связи с праздничными днями в России, сообщила во вторник газета Ekonomim со ссылкой на представителей рынка. Спрос россиян на туры в Турцию на майские праздники в этом году значительно выше, чем годом ранее, на даты с 27 апреля по 6 мая продано в 1,5-2,5 раза больше туров, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"И снова нас радует британский и польский туристический рынок. На обоих рынках наблюдается 30-процентный рост. Украинский рынок все ещё не соответствует нашим ожиданиям, но мы видим признаки восстановления. На российском рынке мы также потеряли 20 процентов. Но всё же сезон проходит хорошо благодаря движению на британском и немецком туристическом рынке. Например, на иранском рынке наблюдается 50-процентный рост. Мы начали сезон рано, но должны закончить поздно. Если не произойдёт экстраординарного развития, мы превысим целевой показатель в 17 миллионов туристов", - приводит издание слова Кавалоглу.
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По его словам, данные по туристам мгновенно отслеживаются.
"Немецкий туристический рынок невероятно активен. В начале сезона русские были впереди, но теперь впереди немцы. Немецкий рынок вырос на 20 процентов. Цифры продолжают постоянно расти. Глядя на эту динамику, я могу сказать, что немецкий туристический рынок завершит сезон 2024 года на первом месте", - сказал он.
По данным АТОР, доля туров на курорты Антальи среди всех забронированных заявок в Турцию составляет 92-93%. Остальная часть делится между курортами Эгейского побережья (Мармарис, Бодрум, Измир) и Стамбулом. Спрос на Стамбул на майские праздничные даты тоже вырос у туроператоров на 40-50%, но объем продаж туров туда несопоставим со спросом на Анталью.
Средний чек пакетного тура в Турцию у туроператоров сейчас варьируется в пределах 88-93 тысяч рублей на одного человека в туре, указали в АТОР.
 
РОССИЯТУРЦИЯтуризм в Турции
 
 
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