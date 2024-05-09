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Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией

Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией - 09.05.2024, ПРАЙМ

Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией

НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T08:23+0300

2024-05-09T08:23+0300

2024-05-09T08:23+0300

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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Чтобы выдержать военное противостояние с Россией, войска западных стран будут вынуждены преодолеть революционные изменения в военной доктрине, высказал свое мнение экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР. — Прим. ред.) в развитии (военной. — Прим. ред.) доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта. <...> Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем", — сообщил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Кроме того, как подчеркнул Бо, российская военная доктрина отличается от западной тем, что она сумела сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. Западу же, по его мнению, пришлось кардинально поменять свою военную теорию и мышление командиров, чтобы вести войны с более слабым противником на Ближнем Востоке.Аналитик добавил, что Вооруженные силы России прошли через естественный эволюционный процесс, постепенно совершенствую системы, которые уже и так готовы к полноценному военному столкновению с Европой. По его словам, российская армия также улучшила интеграцию оружия в систему.Ранее западные СМИ неоднократно писать о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.

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россия, европа, нато, украина