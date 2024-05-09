https://1prime.ru/20240509/ukraina-848031412.html
Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией - 09.05.2024, ПРАЙМ
Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T08:23+0300
2024-05-09T08:23+0300
2024-05-09T08:23+0300
россия
европа
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Чтобы выдержать военное противостояние с Россией, войска западных стран будут вынуждены преодолеть революционные изменения в военной доктрине, высказал свое мнение экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР. — Прим. ред.) в развитии (военной. — Прим. ред.) доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта. <...> Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем", — сообщил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Кроме того, как подчеркнул Бо, российская военная доктрина отличается от западной тем, что она сумела сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. Западу же, по его мнению, пришлось кардинально поменять свою военную теорию и мышление командиров, чтобы вести войны с более слабым противником на Ближнем Востоке.Аналитик добавил, что Вооруженные силы России прошли через естественный эволюционный процесс, постепенно совершенствую системы, которые уже и так готовы к полноценному военному столкновению с Европой. По его словам, российская армия также улучшила интеграцию оружия в систему.Ранее западные СМИ неоднократно писать о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
https://1prime.ru/20240508/aktivy-848026778.html
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_124:0:2076:1464_1920x0_80_0_0_a26cd4d300ed694a15c1d9c8e1568e00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, нато, украина
РОССИЯ, ЕВРОПА, НАТО, УКРАИНА
Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
Экс-советник НАТО Жак Бо: российская военная доктрина превосходит западную
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ.
Чтобы выдержать военное противостояние с Россией, войска западных стран будут вынуждены преодолеть революционные изменения в военной доктрине, высказал свое мнение экс-советник
НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью
Youtube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность (с СССР. — Прим. ред.) в развитии (военной. — Прим. ред.) доктрины, которая дает ей здравый доктринальный подход к ведению конфликта. <...> Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем", — сообщил эксперт.
Кроме того, как подчеркнул Бо, российская военная доктрина отличается от западной тем, что она сумела сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. Западу же, по его мнению, пришлось кардинально поменять свою военную теорию и мышление командиров, чтобы вести войны с более слабым противником на Ближнем Востоке.
Аналитик добавил, что Вооруженные силы России прошли через естественный эволюционный процесс, постепенно совершенствую системы, которые уже и так готовы к полноценному военному столкновению с Европой. По его словам, российская армия также улучшила интеграцию оружия в систему.
Ранее западные СМИ неоднократно писать о потенциальной "агрессии" России, направленной на страны западного мира. В Кремле же, комментируя эти сообщения, утверждали, что Россия не намеревается нападать на страны Европейского союза и вступать в военное противостояние с НАТО.
Euroclear раскрыл ожидаемый доход от российских активов