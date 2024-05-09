https://1prime.ru/20240509/ukraina-848031540.html

Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина

Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина - 09.05.2024, ПРАЙМ

Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина

Хакеры из России взломали украинские сайты и разместили на них поздравление с Днем победы, который отмечается 9 мая, а также цитату российского президента... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T08:31+0300

2024-05-09T08:31+0300

2024-05-09T08:31+0300

россия

украина

хакеры

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Хакеры из России взломали украинские сайты и разместили на них поздравление с Днем победы, который отмечается 9 мая, а также цитату российского президента Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, рассказал агентству РИА Новости один из участников хакерской группы "Килобайт V"."Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы", - сообщил источник издания.Отмечается, что поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом попало более чем на сто сайтов по всей Украине, главным образом образовательных учреждений. По словам хакеров, они не мешали работе образовательных ресурсов, а лишь разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина: "Мы всегда - и вы знаете мою позицию - считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, - это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики". В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины: "Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 мая! С Днем Победы!"Кроме того, хакеры предложили воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным "Волга" тем украиснким военным, которые не хотят умирать в бою. Посредством этой радиочистоты они могут связаться с Вооруженными силами России и договориться о сложении оружия и сдаче.

https://1prime.ru/20240507/sanktsii-847981858.html

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россия, украина, хакеры