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Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина
Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина - 09.05.2024, ПРАЙМ
Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина
Хакеры из России взломали украинские сайты и разместили на них поздравление с Днем победы, который отмечается 9 мая, а также цитату российского президента... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T08:31+0300
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2024-05-09T08:31+0300
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Хакеры из России взломали украинские сайты и разместили на них поздравление с Днем победы, который отмечается 9 мая, а также цитату российского президента Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, рассказал агентству РИА Новости один из участников хакерской группы "Килобайт V"."Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы", - сообщил источник издания.Отмечается, что поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом попало более чем на сто сайтов по всей Украине, главным образом образовательных учреждений. По словам хакеров, они не мешали работе образовательных ресурсов, а лишь разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина: "Мы всегда - и вы знаете мою позицию - считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, - это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики". В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины: "Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 мая! С Днем Победы!"Кроме того, хакеры предложили воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным "Волга" тем украиснким военным, которые не хотят умирать в бою. Посредством этой радиочистоты они могут связаться с Вооруженными силами России и договориться о сложении оружия и сдаче.
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россия, украина, хакеры
Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина
Хакеры разместили на ста сайтах Украины поздравление с Днем Победы
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Хакеры из России взломали украинские сайты и разместили на них поздравление с Днем победы, который отмечается 9 мая, а также цитату российского президента Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, рассказал агентству РИА Новости один из участников хакерской группы "Килобайт V".
"Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником - Днем Победы", - сообщил источник издания.
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Отмечается, что поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом попало более чем на сто сайтов по всей Украине, главным образом образовательных учреждений.
По словам хакеров, они не мешали работе образовательных ресурсов, а лишь разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина: "Мы всегда - и вы знаете мою позицию - считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, - это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики". В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины: "Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 мая! С Днем Победы!"
Кроме того, хакеры предложили воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным "Волга" тем украиснким военным, которые не хотят умирать в бою. Посредством этой радиочистоты они могут связаться с Вооруженными силами России и договориться о сложении оружия и сдаче.