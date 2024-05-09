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Это позор. Одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказ американцев - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Это позор. Одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказ американцев
Это позор. Одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказ американцев - 09.05.2024, ПРАЙМ
Это позор. Одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказ американцев
Одна из бригад ВСУ отказалась исполнять поручение США по отводу бронемашин Abrams с линии фронта, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T15:27+0300
2024-05-09T15:27+0300
вооружения
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Одна из бригад ВСУ отказалась исполнять поручение США по отводу бронемашин Abrams с линии фронта, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В западных СМИ широко распространилось сообщение о том, что было принято решение отвести американские танки Abrams с линии фронта, поскольку они были слишком уязвимы для российских атак, что позорило Соединенные Штаты. Военное подразделение, которое эксплуатирует эти танки, украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступила против этого, они отказываются", — сообщил аналитик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБолее того, как отметил Меркурис, если бы подразделение приняло решение последовать поручению, то оно просто лишилось бы танков. В итоге, по его словам, за последние пару дней появилось множество снимков ликвидированных бронемашин.Меркурис резюмировал, что также есть множество фотографий уничтоженных боевых машин пехоты Bradley, так что уничтожение украинского артиллерийского и бронетанкового арсеналов продолжается.Третьего мая в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении очередного американского танка Abrams на линии фронта.С 1 мая по 1 июня в Москве на Поклонной горе проходит выставка трофейного вооружения, где посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашину International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемую гаубицу M777.
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россия, украина, abrams, всу
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, Abrams, ВСУ
15:27 09.05.2024
 
Это позор. Одна бригада ВСУ отказалась выполнять приказ американцев

Меркурис: 47-ая бригада ВСУ отказывается уводить в тыл танки Abrams

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Одна из бригад ВСУ отказалась исполнять поручение США по отводу бронемашин Abrams с линии фронта, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В западных СМИ широко распространилось сообщение о том, что было принято решение отвести американские танки Abrams с линии фронта, поскольку они были слишком уязвимы для российских атак, что позорило Соединенные Штаты. Военное подразделение, которое эксплуатирует эти танки, украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступила против этого, они отказываются", — сообщил аналитик.
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Более того, как отметил Меркурис, если бы подразделение приняло решение последовать поручению, то оно просто лишилось бы танков. В итоге, по его словам, за последние пару дней появилось множество снимков ликвидированных бронемашин.
Меркурис резюмировал, что также есть множество фотографий уничтоженных боевых машин пехоты Bradley, так что уничтожение украинского артиллерийского и бронетанкового арсеналов продолжается.
Третьего мая в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении очередного американского танка Abrams на линии фронта.
С 1 мая по 1 июня в Москве на Поклонной горе проходит выставка трофейного вооружения, где посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашину International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемую гаубицу M777.
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