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Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана
Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана - 09.05.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым указал на то, что правительства обеих стран работают ритмично, а... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T06:57+0300
2024-05-09T06:57+0300
2024-05-09T06:57+0300
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым указал на то, что правительства обеих стран работают ритмично, а взаимный товарооборот увеличивается. "Правительства работают достаточно ритмично... Товарооборот растет у нас", - подчеркнул Путин. Лидер Узбекистана сказал, что все ведомства и главы правительств обоих государств "зациклены" на торговых договоренностях Москвы и Ташкента. "Они все выполняются", - отметил Мирзиёев. "В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает", - сказал узбекский лидер.По его словам, с исполняющим обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денисом Мантуровым он только что провел встречу. "У него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили", - сказал президент Узбекистана.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана
Путин: правительства РФ и Узбекистана работают ритмично, а товарооборот растет
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым указал на то, что правительства обеих стран работают ритмично, а взаимный товарооборот увеличивается.
"Правительства работают достаточно ритмично... Товарооборот растет у нас", - подчеркнул Путин.
Лидер Узбекистана сказал, что все ведомства и главы правительств обоих государств "зациклены" на торговых договоренностях Москвы и Ташкента. "Они все выполняются", - отметил Мирзиёев.
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"В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает", - сказал узбекский лидер.
По его словам, с исполняющим обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денисом Мантуровым он только что провел встречу. "У него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили", - сказал президент Узбекистана.