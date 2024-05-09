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Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана

Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана - 09.05.2024, ПРАЙМ

Путин отметил рост товарооборота России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым указал на то, что правительства обеих стран работают ритмично, а... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T06:57+0300

2024-05-09T06:57+0300

2024-05-09T06:57+0300

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым указал на то, что правительства обеих стран работают ритмично, а взаимный товарооборот увеличивается. "Правительства работают достаточно ритмично... Товарооборот растет у нас", - подчеркнул Путин. Лидер Узбекистана сказал, что все ведомства и главы правительств обоих государств "зациклены" на торговых договоренностях Москвы и Ташкента. "Они все выполняются", - отметил Мирзиёев. "В этом году мы будем осваивать 5 миллиардов, каждому министру распределили, кто за что отвечает", - сказал узбекский лидер.По его словам, с исполняющим обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денисом Мантуровым он только что провел встречу. "У него четыре вопроса были, мы все их на ходу решили", - сказал президент Узбекистана.

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узбекистан

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узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин