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В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку - 09.05.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку
В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку - 09.05.2024, ПРАЙМ
В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку
Решение Брюсселя касательно использования доходов от заблокированных в Европе российских активов похоже на захват чужой собственности по национальному признаку... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T14:44+0300
2024-05-09T14:44+0300
венгрия
россия
европа
военная помощь украине
замороженные российские активы
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БУДАПЕШТ, 9 мая - ПРАЙМ. Решение Брюсселя касательно использования доходов от заблокированных в Европе российских активов похоже на захват чужой собственности по национальному признаку во времена Второй мировой войны, поделился своим мнением глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга."Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны - просто потому что русский", - сказал политик.Кроме того, по его словам, Евросоюз уже давно поместил слово "право" в кавычки. Тем не менее, Гуйяш призвал дождаться официального заявления лидеров старн Евросоюза.Постпреды ЕС 6 мая предварительно согласовали использование доходов от активов России на военную помощь Украине.
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венгрия, россия, европа, военная помощь украине, замороженные российские активы
ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕВРОПА, военная помощь Украине, замороженные российские активы
14:44 09.05.2024
 
В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку

В Венгрии сравнили решение по активам России с захватом в период Второй мировой

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 9 мая - ПРАЙМ. Решение Брюсселя касательно использования доходов от заблокированных в Европе российских активов похоже на захват чужой собственности по национальному признаку во времена Второй мировой войны, поделился своим мнением глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга.
"Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны - просто потому что русский", - сказал политик.
Кроме того, по его словам, Евросоюз уже давно поместил слово "право" в кавычки. Тем не менее, Гуйяш призвал дождаться официального заявления лидеров старн Евросоюза.
Постпреды ЕС 6 мая предварительно согласовали использование доходов от активов России на военную помощь Украине.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Названа сумма, которую принесли замороженные активы России в Euroclear
Вчера, 08:06
 
ВЕНГРИЯРОССИЯЕВРОПАвоенная помощь Украинезамороженные российские активы
 
 
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