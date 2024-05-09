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В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку

В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку - 09.05.2024, ПРАЙМ

В Венгрии сравнили решение по активам России с ущемлением по нацпризнаку

Решение Брюсселя касательно использования доходов от заблокированных в Европе российских активов похоже на захват чужой собственности по национальному признаку... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T14:44+0300

2024-05-09T14:44+0300

2024-05-09T14:44+0300

венгрия

россия

европа

военная помощь украине

замороженные российские активы

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БУДАПЕШТ, 9 мая - ПРАЙМ. Решение Брюсселя касательно использования доходов от заблокированных в Европе российских активов похоже на захват чужой собственности по национальному признаку во времена Второй мировой войны, поделился своим мнением глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга."Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны - просто потому что русский", - сказал политик.Кроме того, по его словам, Евросоюз уже давно поместил слово "право" в кавычки. Тем не менее, Гуйяш призвал дождаться официального заявления лидеров старн Евросоюза.Постпреды ЕС 6 мая предварительно согласовали использование доходов от активов России на военную помощь Украине.

https://1prime.ru/20240508/euroclear-847992169.html

венгрия

европа

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венгрия, россия, европа, военная помощь украине, замороженные российские активы