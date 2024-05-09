https://1prime.ru/20240509/vesna-848010131.html
Врач предупредил россиян о самых опасных весенних инфекциях
Врач предупредил россиян о самых опасных весенних инфекциях - 09.05.2024, ПРАЙМ
Врач предупредил россиян о самых опасных весенних инфекциях
Весна - период неустойчивых температур, цветения и перестройки организма. В это время обостряются как хронические болезни, так и сезонные заболевания,... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T03:03+0300
2024-05-09T03:03+0300
2024-05-09T03:03+0300
врач
аллергия
клещи
инфекция
эксклюзив
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Весна - период неустойчивых температур, цветения и перестройки организма. В это время обостряются как хронические болезни, так и сезонные заболевания, рассказала агентству "Прайм" врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова.Самые распространенные весенние заболевания - вирусные кишечные инфекции. Становится теплее, продукты портятся быстрее, и в целом внешняя среда благоприятствует размножению вирусов и бактерий. Чтобы снизить риск, врач советует мыть руки чаще, а продукты надо хранить в холодильнике в герметичной таре. Готовые блюда и полуфабрикаты не должны соприкасаться.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже весной растет число обращений с ангинами. Наиболее распространенный вид вирусного тонзилита – вирус Эпштейна-Барр. Фиксируется и рост заболеваемости парагриппом. "Все эти виды гриппа имеют ярко выраженную сезонность, успешно поддаются симптоматическому лечению", - успокаивает доктор.Ранней весной возрастает риск заболеть клещевым энцефалитом – этот вирус переносят иксодовые клещи. Люди, которые живут в эндемичных регионах или за городом, планируют проводить отдых на природе, должны соблюдать меры предосторожности. По словам Серебренниковой, лучший способ защититься – вакцинация. Ведь клещи сохраняют активность вплоть по поздней осени.Период цветения может представлять настоящую опасность для аллергиков. Некоторые даже переезжают на время цветения в другой регион, где нет аллергена. "Опытные" аллергики начинают лечение задолго до наступления весны. АСИТ-терапия дает возможность полного устранения проявлений заболевания. При этой терапии аллерген водят малыми дозами, постепенно "приучая" к нему организм, поясняет врач.По ее словам, недооценивать аллергию опасно. Она может стать причиной развития хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы. Для снижения риска попадания пыльцы растений на слизистые можно носить медицинскую маску, очки без диоптрий.Организм весной в целом более восприимчив к внешнему неблагоприятному воздействию. “Слабые места” - заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматологические, язвенные заболевания инфекционного и неинфекционного характера. "Научного объяснения этому факту нет. Возможно, причина в перестройке организма, изменении питания", - предполагает Серебренникова. Людям из группы риска нужно отслеживать изменения, своевременно обращаться к врачу.Много жалоб на функциональные заболевания кишечника – вздутие, нарушение стула. Органического поражения органа, заболевания при этом может не быть, а человек себя чувствует плохо. В этом случае, по мнению специалиста, причина - тревожность, депрессия, с которой некоторые сталкиваются весной. Может быть назначена медикаментозная коррекция для нормализации ментального здоровья и работы кишечника.Весной погода неустойчива, быстро переходит от жары в холод. Поэтому растут жалобы, связанные с переохлаждением – на циститы и аднекситы. Длительное время без солнечных лучей приводит к дефициту витамина Д. "Внешне заподозрить его сложно, поэтому нужно больше проводить время на свежем воздухе, на солнце, правильно питаться и достаточное время спать", - заключила Серебренникова.
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Ульяна Крайняя
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врач, аллергия, клещи, инфекция, эксклюзив
врач, аллергия, клещи, инфекция, Эксклюзив
Врач предупредил россиян о самых опасных весенних инфекциях
Врач Серебренникова: весной обостряются ревматологические и язвенные заболевания
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Весна - период неустойчивых температур, цветения и перестройки организма. В это время обостряются как хронические болезни, так и сезонные заболевания, рассказала агентству "Прайм" врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова.
Самые распространенные весенние заболевания - вирусные кишечные инфекции. Становится теплее, продукты портятся быстрее, и в целом внешняя среда благоприятствует размножению вирусов и бактерий. Чтобы снизить риск, врач советует мыть руки чаще, а продукты надо хранить в холодильнике в герметичной таре. Готовые блюда и полуфабрикаты не должны соприкасаться.
Также весной растет число обращений с ангинами. Наиболее распространенный вид вирусного тонзилита – вирус Эпштейна-Барр. Фиксируется и рост заболеваемости парагриппом. "Все эти виды гриппа имеют ярко выраженную сезонность, успешно поддаются симптоматическому лечению", - успокаивает доктор.
Ранней весной возрастает риск заболеть клещевым энцефалитом – этот вирус переносят иксодовые клещи. Люди, которые живут в эндемичных регионах или за городом, планируют проводить отдых на природе, должны соблюдать меры предосторожности. По словам Серебренниковой, лучший способ защититься – вакцинация. Ведь клещи сохраняют активность вплоть по поздней осени.
Период цветения может представлять настоящую опасность для аллергиков. Некоторые даже переезжают на время цветения в другой регион, где нет аллергена. "Опытные" аллергики начинают лечение задолго до наступления весны. АСИТ-терапия дает возможность полного устранения проявлений заболевания. При этой терапии аллерген водят малыми дозами, постепенно "приучая" к нему организм, поясняет врач.
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По ее словам, недооценивать аллергию опасно. Она может стать причиной развития хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы. Для снижения риска попадания пыльцы растений на слизистые можно носить медицинскую маску, очки без диоптрий.
Организм весной в целом более восприимчив к внешнему неблагоприятному воздействию. “Слабые места” - заболевания опорно-двигательного аппарата, ревматологические, язвенные заболевания инфекционного и неинфекционного характера. "Научного объяснения этому факту нет. Возможно, причина в перестройке организма, изменении питания", - предполагает Серебренникова. Людям из группы риска нужно отслеживать изменения, своевременно обращаться к врачу.
Много жалоб на функциональные заболевания кишечника – вздутие, нарушение стула. Органического поражения органа, заболевания при этом может не быть, а человек себя чувствует плохо. В этом случае, по мнению специалиста, причина - тревожность, депрессия, с которой некоторые сталкиваются весной. Может быть назначена медикаментозная коррекция для нормализации ментального здоровья и работы кишечника.
Весной погода неустойчива, быстро переходит от жары в холод. Поэтому растут жалобы, связанные с переохлаждением – на циститы и аднекситы. Длительное время без солнечных лучей приводит к дефициту витамина Д. "Внешне заподозрить его сложно, поэтому нужно больше проводить время на свежем воздухе, на солнце, правильно питаться и достаточное время спать", - заключила Серебренникова.
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