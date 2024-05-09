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Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны
Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны - 09.05.2024, ПРАЙМ
Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны
Нельзя допустить третьей мировой войны, выразил свое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T21:29+0300
2024-05-09T21:30+0300
политика
белоруссия
россия
тактическое ядерное оружие
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МИНСК, 9 мая — ПРАЙМ. Нельзя допустить третьей мировой войны, выразил свое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит" в Минске."Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться", — отметил он.Глава Белоруссии добавил, что человечество однажды уже объединялось против общего зла, и это привело к Победе.По его словам, публичное объявление об учениях России и Белоруссии с тактическое ядерное оружие (ТЯО) обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности.Ранее Минобороны России сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС страны начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.По мнению белорусского лидера, мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО является оружием сдерживания.Он подчеркнул, что идея предложить президенту России Владимиру Путину синхронизировать учения с ТЯО принадлежит ему."Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что … за нами не заржавеет", заключил Лукашенко.
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белоруссия, россия, тактическое ядерное оружие
Политика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, тактическое ядерное оружие
21:29 09.05.2024 (обновлено: 21:30 09.05.2024)
 
Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны

Лукашенко: нельзя допустить третью мировую, иначе ядерный апокалипсис неминуем

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МИНСК, 9 мая — ПРАЙМ. Нельзя допустить третьей мировой войны, выразил свое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит" в Минске.
"Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться", — отметил он.
Глава Белоруссии добавил, что человечество однажды уже объединялось против общего зла, и это привело к Победе.
По его словам, публичное объявление об учениях России и Белоруссии с тактическое ядерное оружие (ТЯО) обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности.
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Ранее Минобороны России сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС страны начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.
По мнению белорусского лидера, мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО является оружием сдерживания.
Он подчеркнул, что идея предложить президенту России Владимиру Путину синхронизировать учения с ТЯО принадлежит ему.
"Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что … за нами не заржавеет", заключил Лукашенко.
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯРОССИЯтактическое ядерное оружие
 
 
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