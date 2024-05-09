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Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны

Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны - 09.05.2024, ПРАЙМ

Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны

Нельзя допустить третьей мировой войны, выразил свое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T21:29+0300

2024-05-09T21:29+0300

2024-05-09T21:30+0300

политика

белоруссия

россия

тактическое ядерное оружие

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МИНСК, 9 мая — ПРАЙМ. Нельзя допустить третьей мировой войны, выразил свое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит" в Минске."Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться", — отметил он.Глава Белоруссии добавил, что человечество однажды уже объединялось против общего зла, и это привело к Победе.По его словам, публичное объявление об учениях России и Белоруссии с тактическое ядерное оружие (ТЯО) обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности.Ранее Минобороны России сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС страны начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединится к учениям на втором этапе.По мнению белорусского лидера, мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО является оружием сдерживания.Он подчеркнул, что идея предложить президенту России Владимиру Путину синхронизировать учения с ТЯО принадлежит ему."Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что … за нами не заржавеет", заключил Лукашенко.

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белоруссия, россия, тактическое ядерное оружие