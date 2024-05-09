https://1prime.ru/20240509/vvp-848036100.html
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии - 09.05.2024, ПРАЙМ
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии
Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T14:18+0300
2024-05-09T14:18+0300
2024-05-09T14:18+0300
британия
ввп
банк англии
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a72394442e92ffd5d60edaa2056295.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора. Прогноз на следующий год был также повышен - теперь британский центробанк ждет увеличения экономики страны на 1%, а не на 0,75% как ожидалось в феврале. В 2026 году прогнозируется рост ВВП на 1,25%, ранее сообщалось об ожидании роста на 1%. При этом прошлый году, по оценке центробанка, экономика Великобритании завершила с нулевой динамикой, хотя в феврале сообщалось о росте на 0,25%.
британия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0ba040f0ca902aadb2f9d985b446c15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
британия, ввп, банк англии
БРИТАНИЯ, ВВП, Банк Англии
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии на 2024 году до 0,5% с 0,25%
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора.
Прогноз на следующий год был также повышен - теперь британский центробанк ждет увеличения экономики страны на 1%, а не на 0,75% как ожидалось в феврале. В 2026 году прогнозируется рост ВВП на 1,25%, ранее сообщалось об ожидании роста на 1%.
При этом прошлый году, по оценке центробанка, экономика Великобритании завершила с нулевой динамикой, хотя в феврале сообщалось о росте на 0,25%.