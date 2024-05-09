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Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии - 09.05.2024, ПРАЙМ

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии

Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора. | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T14:18+0300

2024-05-09T14:18+0300

2024-05-09T14:18+0300

британия

ввп

банк англии

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора. Прогноз на следующий год был также повышен - теперь британский центробанк ждет увеличения экономики страны на 1%, а не на 0,75% как ожидалось в феврале. В 2026 году прогнозируется рост ВВП на 1,25%, ранее сообщалось об ожидании роста на 1%. При этом прошлый году, по оценке центробанка, экономика Великобритании завершила с нулевой динамикой, хотя в феврале сообщалось о росте на 0,25%.

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британия, ввп, банк англии