Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии - 09.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240509/vvp-848036100.html
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии - 09.05.2024, ПРАЙМ
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии
Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора. | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T14:18+0300
2024-05-09T14:18+0300
британия
ввп
банк англии
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a72394442e92ffd5d60edaa2056295.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора. Прогноз на следующий год был также повышен - теперь британский центробанк ждет увеличения экономики страны на 1%, а не на 0,75% как ожидалось в феврале. В 2026 году прогнозируется рост ВВП на 1,25%, ранее сообщалось об ожидании роста на 1%. При этом прошлый году, по оценке центробанка, экономика Великобритании завершила с нулевой динамикой, хотя в феврале сообщалось о росте на 0,25%.
британия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0ba040f0ca902aadb2f9d985b446c15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
британия, ввп, банк англии
БРИТАНИЯ, ВВП, Банк Англии
14:18 09.05.2024
 
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Британии на 2024 году до 0,5% с 0,25%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
 Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Британский центробанк (Банк Англии) повысил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 0,5% с прогнозируемых ранее 0,25%, следует из доклада регулятора.
Прогноз на следующий год был также повышен - теперь британский центробанк ждет увеличения экономики страны на 1%, а не на 0,75% как ожидалось в феврале. В 2026 году прогнозируется рост ВВП на 1,25%, ранее сообщалось об ожидании роста на 1%.
При этом прошлый году, по оценке центробанка, экономика Великобритании завершила с нулевой динамикой, хотя в феврале сообщалось о росте на 0,25%.
 
БРИТАНИЯВВПБанк Англии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала