https://1prime.ru/20240509/yadernoe-sderzhivanie-848034171.html

Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков

Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков - 09.05.2024, ПРАЙМ

Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков

Россия пока не меняла положения в своей ядерной доктрине, однако Москва предупреждает Вашингтон, что своей эскалационной риторикой он вынуждает ее усилить меры... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T11:36+0300

2024-05-09T11:36+0300

2024-05-09T11:38+0300

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия пока не меняла положения в своей ядерной доктрине, однако Москва предупреждает Вашингтон, что своей эскалационной риторикой он вынуждает ее усилить меры ядерного сдерживания, рассказал журналистам заместитель министра ностранных дел России Сергей Рябков. "Возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счет нет", - сказал политик. Как добавил Рябков, обстановка в мире меняется, поэтому очень важно сделать так, чтобы содержание базовых документов соответствовало ей. По его словам, одним из элементов подобных мер выступает недавно объявленное учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей рябков