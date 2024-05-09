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Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков - 09.05.2024, ПРАЙМ
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Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков
Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков - 09.05.2024, ПРАЙМ
Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков
Россия пока не меняла положения в своей ядерной доктрине, однако Москва предупреждает Вашингтон, что своей эскалационной риторикой он вынуждает ее усилить меры... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T11:36+0300
2024-05-09T11:38+0300
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия пока не меняла положения в своей ядерной доктрине, однако Москва предупреждает Вашингтон, что своей эскалационной риторикой он вынуждает ее усилить меры ядерного сдерживания, рассказал журналистам заместитель министра ностранных дел России Сергей Рябков. "Возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счет нет", - сказал политик. Как добавил Рябков, обстановка в мире меняется, поэтому очень важно сделать так, чтобы содержание базовых документов соответствовало ей. По его словам, одним из элементов подобных мер выступает недавно объявленное учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.
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россия, сергей рябков
РОССИЯ, Сергей Рябков
11:36 09.05.2024 (обновлено: 11:38 09.05.2024)
 
Запад вынуждает Россию меры сдерживания, заявил Рябков

Рябков: курс США и Запада вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Россия пока не меняла положения в своей ядерной доктрине, однако Москва предупреждает Вашингтон, что своей эскалационной риторикой он вынуждает ее усилить меры ядерного сдерживания, рассказал журналистам заместитель министра ностранных дел России Сергей Рябков.
"Возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в военной доктрине и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счет нет", - сказал политик.
Как добавил Рябков, обстановка в мире меняется, поэтому очень важно сделать так, чтобы содержание базовых документов соответствовало ей. По его словам, одним из элементов подобных мер выступает недавно объявленное учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Отмечалось, что учения начнутся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России Владимира Путина в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил (НСЯО) к выполнению боевых задач.
 
РОССИЯСергей Рябков
 
 
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