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Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов

Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов - 09.05.2024, ПРАЙМ

Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов

Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов,... | 09.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-09T20:29+0300

2024-05-09T20:29+0300

2024-05-09T20:38+0300

кабмин

маркетплейс

законопроект

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев. "Мы все (министерства - ред.) делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры", - заявил Шадаев.В конце апреля Шадаев рассказал, что проект находится на начальной стадии, в нем будет вводиться вся система регулирования их работ. "Это стало настолько большой отраслью, что очевидно требует своего регулирования… Мы сейчас между министерствами договариваемся, как будем делать его вместе", - прокомментировал он.По его словам, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.Он отметил, что это будет большой отдельный комплексный законопроект.В свою очередь, в начале марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесли в Госдуму другой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов). В апреле комитет Совета Федерации поддержал законопроект.

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маркетплейс, законопроект