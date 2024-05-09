Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов - 09.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240509/zakon-848038858.html
Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов
Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов - 09.05.2024, ПРАЙМ
Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов
Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов,... | 09.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-09T20:29+0300
2024-05-09T20:38+0300
кабмин
маркетплейс
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/18/842091862_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_fc3463667f2f7c27459f1178fb57d227.jpg
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев. "Мы все (министерства - ред.) делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры", - заявил Шадаев.В конце апреля Шадаев рассказал, что проект находится на начальной стадии, в нем будет вводиться вся система регулирования их работ. "Это стало настолько большой отраслью, что очевидно требует своего регулирования… Мы сейчас между министерствами договариваемся, как будем делать его вместе", - прокомментировал он.По его словам, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.Он отметил, что это будет большой отдельный комплексный законопроект.В свою очередь, в начале марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесли в Госдуму другой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов). В апреле комитет Совета Федерации поддержал законопроект.
https://1prime.ru/20240503/tsb-847889427.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84209/18/842091862_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_70f1c5371ee61cd87e2e40e9eb0ba26c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
маркетплейс, законопроект
Кабмин, маркетплейс, законопроект
20:29 09.05.2024 (обновлено: 20:38 09.05.2024)
 
Правительство разрабатывает проект о деятельности маркетплейсов

Шадаев: власти разрабатывают новый проект о регулировании работы маркетплейсов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум Kazan Digital week
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Министерства РФ, в первую очередь министерство экономического развития и Минцифры, разрабатывают новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев.
"Мы все (министерства - ред.) делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры", - заявил Шадаев.
В конце апреля Шадаев рассказал, что проект находится на начальной стадии, в нем будет вводиться вся система регулирования их работ. "Это стало настолько большой отраслью, что очевидно требует своего регулирования… Мы сейчас между министерствами договариваемся, как будем делать его вместе", - прокомментировал он.
Кибербезопасность, компьютер
ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий
3 мая, 12:12
По его словам, законопроект разрабатывается, поскольку к отрасли возникает много вопросов: существуют отдельные инициативы, как регулировать комиссию, куда маркетплейсы должны доставлять товар, надо ли обязывать их доставлять во все населенные пункты или не надо, как они трудоустраивают своих курьеров и так далее.
Он отметил, что это будет большой отдельный комплексный законопроект.
В свою очередь, в начале марта председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесли в Госдуму другой законопроект о регулировании деятельности агрегаторов информации на товары (маркетплейсов). В апреле комитет Совета Федерации поддержал законопроект.
 
Кабминмаркетплейсзаконопроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала