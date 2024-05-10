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Украинское правительство повысит акцизы на топливо и алкоголь с 1 июля - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Украинское правительство повысит акцизы на топливо и алкоголь с 1 июля
Украинское правительство повысит акцизы на топливо и алкоголь с 1 июля - 10.05.2024, ПРАЙМ
Украинское правительство повысит акцизы на топливо и алкоголь с 1 июля
Кабинет министров Украины одобрил законопроект о повышении акцизов на топливо и алкоголь с 1 июля, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:38+0300
2024-05-10T16:39+0300
экономика
украина
акцизы на алкогольную продукцию
топливо
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о повышении акцизов на топливо и алкоголь с 1 июля, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Одобрен проект закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Документом предлагается повышение акцизов на бензин с 215,5 евро за тысячу литров до 359 евро, дизельное топливо – с 139,5 евро до 330 евро, сжиженный газ – с 70 евро до 277 евро. Согласно законопроекту, разработан график ежегодного увеличения этих ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года. Что касается алкоголя, то предлагается определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки, в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%. Предлагается повысить на них акцизный налог с 8,42 гривен (21 цент) до 12,23 гривен (30 центов) за 1 литр - до уровня действующей ставки на игристые и газированные вина, сброженные напитки. Как заявлял ранее украинский парламентарий Даниил Гетманцев, госбюджет Украины критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
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украина, акцизы на алкогольную продукцию, топливо
Экономика, УКРАИНА, акцизы на алкогольную продукцию, топливо
16:38 10.05.2024 (обновлено: 16:39 10.05.2024)
 
Украинское правительство повысит акцизы на топливо и алкоголь с 1 июля

Власти Украины одобрили закон о повышении акцизов на топливо и алкоголь с 1 июля

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПроизводство винной продукции
Производство винной продукции - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о повышении акцизов на топливо и алкоголь с 1 июля, сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Документом предлагается повышение акцизов на бензин с 215,5 евро за тысячу литров до 359 евро, дизельное топливо – с 139,5 евро до 330 евро, сжиженный газ – с 70 евро до 277 евро.
Согласно законопроекту, разработан график ежегодного увеличения этих ставок с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.
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Что касается алкоголя, то предлагается определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки, в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%. Предлагается повысить на них акцизный налог с 8,42 гривен (21 цент) до 12,23 гривен (30 центов) за 1 литр - до уровня действующей ставки на игристые и газированные вина, сброженные напитки.
Как заявлял ранее украинский парламентарий Даниил Гетманцев, госбюджет Украины критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
 
ЭкономикаУКРАИНАакцизы на алкогольную продукциютопливо
 
 
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