https://1prime.ru/20240510/arktika-848057060.html

Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике

Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике - 10.05.2024, ПРАЙМ

Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике

Участок под названием "Шпицберген" выставили на продажу за 323 миллионов долларов, пишет Bloomberg. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T23:44+0300

2024-05-10T23:44+0300

2024-05-10T23:44+0300

земельный участок

арктика

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Участок под названием "Шпицберген" выставили на продажу за 323 миллионов долларов, пишет Bloomberg.Изменение климата привело в таянию льда в районе продаваемого участка, в результате чего, по мнению журналистов издания, сделка будет иметь геополитические последствия.Юрист, представляющий интересы продавцов, Петер Киллингстад полагает, что данная ситуация "на руку" России, так как она сможет увеличить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии. Bloomberg уточняет, что речь идет об участке земли площадью 6 тысяч га, расположенном почти в 65 км от норвежского города Лонгйир. Нынешние владельцы являются норвежцами, имена не разглашаются, сообщил Киллингстад."В последние несколько лет к Арктике проявлялся большой интерес, и это связано с изменением климата, потому что процесс открывает возможности, которых мы раньше не видели", — отметил специалист.По информации издания, есть одно серьезное ограничение по использованию участка — покупатели обязаны соблюдать условия Договора о Шпицбергене 1920 года. Документ признает суверенитет Норвегии над архипелагом и запрещает его использование в "целях, подобных войне". Договор подписали более 40 стран, в том числе Китай, Россия, Великобритания и США.Ранее замгалвы МИД Александр Грушко сообщал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктическом регионе. По его словам, если такое произойдет, то Россия в ответ на это примет соответствующие исходящим от новых членов блока угрозам меры.

https://1prime.ru/20240421/arktika-847553097.html

арктика

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земельный участок, арктика