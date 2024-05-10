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Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике
Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике - 10.05.2024, ПРАЙМ
Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике
Участок под названием "Шпицберген" выставили на продажу за 323 миллионов долларов, пишет Bloomberg. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T23:44+0300
2024-05-10T23:44+0300
земельный участок
арктика
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Участок под названием "Шпицберген" выставили на продажу за 323 миллионов долларов, пишет Bloomberg.Изменение климата привело в таянию льда в районе продаваемого участка, в результате чего, по мнению журналистов издания, сделка будет иметь геополитические последствия.Юрист, представляющий интересы продавцов, Петер Киллингстад полагает, что данная ситуация "на руку" России, так как она сможет увеличить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии. Bloomberg уточняет, что речь идет об участке земли площадью 6 тысяч га, расположенном почти в 65 км от норвежского города Лонгйир. Нынешние владельцы являются норвежцами, имена не разглашаются, сообщил Киллингстад."В последние несколько лет к Арктике проявлялся большой интерес, и это связано с изменением климата, потому что процесс открывает возможности, которых мы раньше не видели", — отметил специалист.По информации издания, есть одно серьезное ограничение по использованию участка — покупатели обязаны соблюдать условия Договора о Шпицбергене 1920 года. Документ признает суверенитет Норвегии над архипелагом и запрещает его использование в "целях, подобных войне". Договор подписали более 40 стран, в том числе Китай, Россия, Великобритания и США.Ранее замгалвы МИД Александр Грушко сообщал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктическом регионе. По его словам, если такое произойдет, то Россия в ответ на это примет соответствующие исходящим от новых членов блока угрозам меры.
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земельный участок, арктика
земельный участок, АРКТИКА
23:44 10.05.2024
 
Bloomberg узнал о сделке с геополитическими последствиями в Арктике

Bloomberg: стратегический участок в Арктике выставили на продажу за €300 млн

© Фото : NASA Goddard Space Flight Center!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Участок под названием "Шпицберген" выставили на продажу за 323 миллионов долларов, пишет Bloomberg.
Изменение климата привело в таянию льда в районе продаваемого участка, в результате чего, по мнению журналистов издания, сделка будет иметь геополитические последствия.
Юрист, представляющий интересы продавцов, Петер Киллингстад полагает, что данная ситуация "на руку" России, так как она сможет увеличить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии.
Bloomberg уточняет, что речь идет об участке земли площадью 6 тысяч га, расположенном почти в 65 км от норвежского города Лонгйир. Нынешние владельцы являются норвежцами, имена не разглашаются, сообщил Киллингстад.
"В последние несколько лет к Арктике проявлялся большой интерес, и это связано с изменением климата, потому что процесс открывает возможности, которых мы раньше не видели", — отметил специалист.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2024
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По информации издания, есть одно серьезное ограничение по использованию участка — покупатели обязаны соблюдать условия Договора о Шпицбергене 1920 года. Документ признает суверенитет Норвегии над архипелагом и запрещает его использование в "целях, подобных войне". Договор подписали более 40 стран, в том числе Китай, Россия, Великобритания и США.
Ранее замгалвы МИД Александр Грушко сообщал, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктическом регионе. По его словам, если такое произойдет, то Россия в ответ на это примет соответствующие исходящим от новых членов блока угрозам меры.
 
земельный участокАРКТИКА
 
 
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