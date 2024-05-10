https://1prime.ru/20240510/asean-848041729.html

Постпред рассказал о готовности АСЕАН взаимодействовать с Россией

Постпред рассказал о готовности АСЕАН взаимодействовать с Россией - 10.05.2024, ПРАЙМ

Постпред рассказал о готовности АСЕАН взаимодействовать с Россией

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии открыта для взаимодействия с Российской Федерацией, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов. Об... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T07:13+0300

2024-05-10T07:13+0300

2024-05-10T07:19+0300

политика

асеан

россия

взаимодействие

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии открыта для взаимодействия с Российской Федерацией, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при АСЕАН Евгений Загайнов.В сегодняшней ситуации АСЕАН, "находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной", - заявил Загайнов.При этом постпред отметил, что связи Российской Федерации и АСЕАН "прошли испытания временем", ведь исторически Россия выстраивала свои отношения со странами ЮВА на основе "равноправия и взаимного уважения", никогда не навязывая свою волю партнерам в регионе. "В совместном заявлении по случаю пятилетия стратегического партнерства России и АСЕАН, принятом в 2023 году, - подчеркнул постпред, - прямо отмечается значительный вклад наших отношений в развитие асеановской интеграции". В Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии входят десять государств региона: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Одиннадцатым государством-членом ассоциации готовится стать Восточный Тимор. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.

https://1prime.ru/20240326/asean-846698611.html

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асеан, россия, взаимодействие