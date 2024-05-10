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Автобус с 20 пассажирами упал в реку в Санкт-Петербурге
Автобус с 20 пассажирами упал в реку в Санкт-Петербурге - 10.05.2024, ПРАЙМ
Автобус с 20 пассажирами упал в реку в Санкт-Петербурге
Автобус упал с мостра в реку Мойка, по предварительным данным, в нем находилось 20 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T14:11+0300
2024-05-10T14:11+0300
2024-05-10T14:21+0300
происшествия
автобус
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - ПРАЙМ. Автобус упал с мостра в реку Мойка, по предварительным данным, в нем находилось 20 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как отметили в пресс-службе, около часа дня полиция получила информацию, что пассажирский автобус упал в Мойку на большой Морской улице в районе 69-го дома."По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек", – добавили там. В МВД подчеркнули, что в данный момент пассажиров вытаскивают из воды, сообщений о пострадавших нет. Как сообщили в МЧС, в спасательных работах задействовали 96 специалистов и 18 единиц техники.Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после ДТП.Позднее источник агентства РИА Новости предоставил видеозапись, на которой видно, что водитель автобуса не справился с управлением. ГУМВД сообщило, что его уже задержали, заведено дело.
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автобус, река, санкт-петербург
Происшествия, автобус, река, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Автобус с 20 пассажирами упал в реку в Санкт-Петербурге
МВД: автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - ПРАЙМ. Автобус упал с мостра в реку Мойка, по предварительным данным, в нем находилось 20 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как отметили в пресс-службе, около часа дня полиция получила информацию, что пассажирский автобус упал в Мойку на большой Морской улице в районе 69-го дома.
"По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек", – добавили там.
В МВД подчеркнули, что в данный момент пассажиров вытаскивают из воды, сообщений о пострадавших нет. Как сообщили в МЧС, в спасательных работах задействовали 96 специалистов и 18 единиц техники.
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после ДТП.
Позднее источник агентства РИА Новости предоставил видеозапись, на которой видно, что водитель автобуса не справился с управлением. ГУМВД сообщило, что его уже задержали, заведено дело.
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