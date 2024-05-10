https://1prime.ru/20240510/avtobus-848054268.html

Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге

Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге - 10.05.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T16:52+0300

2024-05-10T16:52+0300

2024-05-10T16:52+0300

происшествия

санкт-петербург

автобус

авария

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848053929_0:396:2937:2048_1920x0_80_0_0_6dac0c5849fcc107b8528ff57f68fe35.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 с моста в реку упал автобус, в котором, согласно предварительным данным, находились 20 человек. Их извлекали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС России сообщила о гибели трех пассажиров, еще четверо сейчас находятся в состоянии клинической смерти после происшествия. "Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", — сказано в сообщении. Согласно информации СК, погибли не менее трех человек. Кроме того, глава ведомства поручил дать надлежащую правовую оценку деятельности фирмы-перевозчика.

https://1prime.ru/20240429/shtrafy-847808125.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, автобус, авария