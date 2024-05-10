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Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге - 10.05.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:52+0300
2024-05-10T16:52+0300
происшествия
санкт-петербург
автобус
авария
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 с моста в реку упал автобус, в котором, согласно предварительным данным, находились 20 человек. Их извлекали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС России сообщила о гибели трех пассажиров, еще четверо сейчас находятся в состоянии клинической смерти после происшествия. "Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", — сказано в сообщении. Согласно информации СК, погибли не менее трех человек. Кроме того, глава ведомства поручил дать надлежащую правовую оценку деятельности фирмы-перевозчика.
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санкт-петербург, автобус, авария
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, автобус, авария
16:52 10.05.2024
 
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге

Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП с автобусом в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 с моста в реку упал автобус, в котором, согласно предварительным данным, находились 20 человек. Их извлекали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС России сообщила о гибели трех пассажиров, еще четверо сейчас находятся в состоянии клинической смерти после происшествия.
"Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", — сказано в сообщении.
Согласно информации СК, погибли не менее трех человек.
Кроме того, глава ведомства поручил дать надлежащую правовую оценку деятельности фирмы-перевозчика.
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