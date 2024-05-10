https://1prime.ru/20240510/avtobus-848054268.html
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге - 10.05.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:52+0300
2024-05-10T16:52+0300
2024-05-10T16:52+0300
происшествия
санкт-петербург
автобус
авария
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848053929_0:396:2937:2048_1920x0_80_0_0_6dac0c5849fcc107b8528ff57f68fe35.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 с моста в реку упал автобус, в котором, согласно предварительным данным, находились 20 человек. Их извлекали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС России сообщила о гибели трех пассажиров, еще четверо сейчас находятся в состоянии клинической смерти после происшествия. "Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", — сказано в сообщении. Согласно информации СК, погибли не менее трех человек. Кроме того, глава ведомства поручил дать надлежащую правовую оценку деятельности фирмы-перевозчика.
https://1prime.ru/20240429/shtrafy-847808125.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848053929_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a78f33d108ebde66918fde299e600ad6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, автобус, авария
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, автобус, авария
Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП с автобусом в Петербурге
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом, упавшим с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 с моста в реку упал автобус, в котором, согласно предварительным данным, находились 20 человек. Их извлекали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС России сообщила о гибели трех пассажиров, еще четверо сейчас находятся в состоянии клинической смерти после происшествия.
"Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", — сказано в сообщении.
Согласно информации СК, погибли не менее трех человек.
Кроме того, глава ведомства поручил дать надлежащую правовую оценку деятельности фирмы-перевозчика.
В ГИБДД рассказали, за что чаще всего штрафуют при помощи камер