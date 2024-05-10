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Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников
Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников - 10.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников
Предстоит создание новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:19+0300
2024-05-10T15:19+0300
кабмин
михаил мишустин
госдума
бюджетники
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Предстоит создание новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в качестве кандидата на пост главы правительства. Мишустин отметил, что согласно поручению Путина предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. "Сначала — в пилотных регионах. Затем — масштабировать ее на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", — заявил он в ходе выступления Госдуме.
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михаил мишустин, госдума, бюджетники
Кабмин, Михаил Мишустин, Госдума, бюджетники
15:19 10.05.2024
 
Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников

Мишустин: предстоит создать новую модель оплаты труда бюджетников

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Предстоит создание новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в качестве кандидата на пост главы правительства.
Мишустин отметил, что согласно поручению Путина предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников.
"Сначала — в пилотных регионах. Затем — масштабировать ее на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", — заявил он в ходе выступления Госдуме.
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов
15:15
 
КабминМихаил МишустинГосдумабюджетники
 
 
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