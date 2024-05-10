https://1prime.ru/20240510/byudzhetniki-848050123.html

Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников

Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников - 10.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников

Предстоит создание новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:19+0300

2024-05-10T15:19+0300

2024-05-10T15:19+0300

кабмин

михаил мишустин

госдума

бюджетники

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Предстоит создание новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму в качестве кандидата на пост главы правительства. Мишустин отметил, что согласно поручению Путина предстоит сформировать новую модель оплаты труда бюджетников. "Сначала — в пилотных регионах. Затем — масштабировать ее на всю страну. Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд", — заявил он в ходе выступления Госдуме.

https://1prime.ru/20240510/kredity-848049828.html

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михаил мишустин, госдума, бюджетники