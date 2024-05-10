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Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста - 10.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста
России нужно развернуть новую модель экономического роста. Такое мнение выразил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T14:40+0300
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михаил мишустин
россия
экономика рф
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. России нужно развернуть новую модель экономического роста. Такое мнение выразил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин."Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом", - сказал он, выступая в Государственной Думе.Мишустин пояснил, что для достижения этой цели правительство продолжит формировать экономику предложения и создавать условия для появления новых предприятий, поспособствует увеличению объема промпроизводства на десятки процентов, продолжит поддерживать механизмы проектного и акционерного финансирования, повышать привлекательность российской юрисдикции. а также наращивать объем экспорта."Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке", - сказал он. Мишустин также подчеркнул, что надежной базой для развития России станут сильная экономика, технологический суверенитет и инновации.Правительство 7 мая после инаугурации президента России Владимира Путина сложило свои полномочия. 10 мая спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что глава государства внес кандидатуру Мишустина на пост главы правительства в нижнюю палату парламента. Представители фракций заявили, что поддержат Мишустина.
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михаил мишустин, россия, экономика рф
Кабмин, Михаил Мишустин, РОССИЯ, экономика РФ
14:40 10.05.2024 (обновлено: 15:01 10.05.2024)
 
Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

Мишустин заявил о необходимости развернуть новую модель экономического роста

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. России нужно развернуть новую модель экономического роста. Такое мнение выразил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
"Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом", - сказал он, выступая в Государственной Думе.
Мишустин пояснил, что для достижения этой цели правительство продолжит формировать экономику предложения и создавать условия для появления новых предприятий, поспособствует увеличению объема промпроизводства на десятки процентов, продолжит поддерживать механизмы проектного и акционерного финансирования, повышать привлекательность российской юрисдикции. а также наращивать объем экспорта.
"Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке", - сказал он.
Мишустин также подчеркнул, что надежной базой для развития России станут сильная экономика, технологический суверенитет и инновации.
Правительство 7 мая после инаугурации президента России Владимира Путина сложило свои полномочия. 10 мая спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что глава государства внес кандидатуру Мишустина на пост главы правительства в нижнюю палату парламента. Представители фракций заявили, что поддержат Мишустина.
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