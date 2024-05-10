https://1prime.ru/20240510/ekonomika-848048554.html

Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста - 10.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

России нужно развернуть новую модель экономического роста. Такое мнение выразил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T14:40+0300

2024-05-10T14:40+0300

2024-05-10T15:01+0300

кабмин

михаил мишустин

россия

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847034739_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_e01090214111a2923fe230cb3fe66184.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. России нужно развернуть новую модель экономического роста. Такое мнение выразил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин."Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом", - сказал он, выступая в Государственной Думе.Мишустин пояснил, что для достижения этой цели правительство продолжит формировать экономику предложения и создавать условия для появления новых предприятий, поспособствует увеличению объема промпроизводства на десятки процентов, продолжит поддерживать механизмы проектного и акционерного финансирования, повышать привлекательность российской юрисдикции. а также наращивать объем экспорта."Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и бизнес будут активно этому способствовать. В том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке", - сказал он. Мишустин также подчеркнул, что надежной базой для развития России станут сильная экономика, технологический суверенитет и инновации.Правительство 7 мая после инаугурации президента России Владимира Путина сложило свои полномочия. 10 мая спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что глава государства внес кандидатуру Мишустина на пост главы правительства в нижнюю палату парламента. Представители фракций заявили, что поддержат Мишустина.

https://1prime.ru/20240508/frs-848024941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, россия, экономика рф