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СМИ: экономия американцев вынудила McDonald's придумать новое комбо
СМИ: экономия американцев вынудила McDonald's придумать новое комбо - 10.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: экономия американцев вынудила McDonald's придумать новое комбо
Американский McDonald's разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T23:00+0300
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ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Американский McDonald's разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает телеканал NBC News. "McDonald"s работает над специальным комбо-предложением за 5 долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания", - сообщает телеканал. Речь идет о комбо, в которое могут войти бургер, четыре куриных нагетса, картошка и напиток, говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, предложение создается в то время, как клиенты с низким доходом отказываются от трат, в частности на рестораны быстрого питания. Телеканал цитирует гендиректора сети Криса Кемпчински, который в письме к сотрудникам о выручке в первом квартале заявил, что "потребители продолжают быть еще более разборчивыми в отношении каждого потраченного доллара, поскольку сталкиваются с ростом цен в повседневных расходах". Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Американская сеть в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". По состоянию на 1 января, в 64 субъектах РФ работают более 880 точек сети.
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сша, экономия, американцы
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СМИ: экономия американцев вынудила McDonald's придумать новое комбо
NBC News: McDonald's придумывает дешевое комбо, потому что американцы экономят
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Американский McDonald's разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает телеканал NBC News.
"McDonald"s работает над специальным комбо-предложением за 5 долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания", - сообщает телеканал.
Речь идет о комбо, в которое могут войти бургер, четыре куриных нагетса, картошка и напиток, говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, предложение создается в то время, как клиенты с низким доходом отказываются от трат, в частности на рестораны быстрого питания.
Телеканал цитирует гендиректора сети Криса Кемпчински, который в письме к сотрудникам о выручке в первом квартале заявил, что "потребители продолжают быть еще более разборчивыми в отношении каждого потраченного доллара, поскольку сталкиваются с ростом цен в повседневных расходах".
Чистая прибыль McDonald's выросла на 37 процентов
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
Американская сеть в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". По состоянию на 1 января, в 64 субъектах РФ работают более 880 точек сети.