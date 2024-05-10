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СМИ: экономия американцев вынудила McDonald's придумать новое комбо

СМИ: экономия американцев вынудила McDonald's придумать новое комбо - 10.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: экономия американцев вынудила McDonald's придумать новое комбо

Американский McDonald's разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T23:00+0300

2024-05-10T23:00+0300

2024-05-10T23:01+0300

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ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Американский McDonald's разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает телеканал NBC News. "McDonald"s работает над специальным комбо-предложением за 5 долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания", - сообщает телеканал. Речь идет о комбо, в которое могут войти бургер, четыре куриных нагетса, картошка и напиток, говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, предложение создается в то время, как клиенты с низким доходом отказываются от трат, в частности на рестораны быстрого питания. Телеканал цитирует гендиректора сети Криса Кемпчински, который в письме к сотрудникам о выручке в первом квартале заявил, что "потребители продолжают быть еще более разборчивыми в отношении каждого потраченного доллара, поскольку сталкиваются с ростом цен в повседневных расходах". Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Американская сеть в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". По состоянию на 1 января, в 64 субъектах РФ работают более 880 точек сети.

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сша, экономия, американцы