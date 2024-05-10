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России нельзя отказываться от накопления ФНБ, заявил Мишустин
России нельзя отказываться от накопления ФНБ, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
России нельзя отказываться от накопления ФНБ, заявил Мишустин
Накопленные финрезервы помогли стране преодолеть сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:52+0300
2024-05-10T15:52+0300
2024-05-10T16:37+0300
кабмин
михаил мишустин
фнб
резервы
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Накопленные финрезервы помогли стране преодолеть сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин на своем выступлении в Госдуме. По его словам, отказаться от бюджетного правила и Фонда национального благосостояния - то же самое. что отказаться от резервов."С этим согласиться я не могу. Это было уже в 90-е годы, когда жили в надежде, что Запад не бросит, поможет. И сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось. Рассчитываю, что нужно здесь делать все своими силами, и накопленные резервы, из того же самого ФНБ, нам помогли пройти кризисы 2009 года, 2014 года, пандемию (коронавируса — ред.), 2022 год", — пояснил Мишустин. Он напомнил, что бюджетная поддержка бралась из ФНБ. Без этой программы история получилась бы сложная, заключил Мишустин.
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михаил мишустин, фнб, резервы
Кабмин, Михаил Мишустин, ФНБ, резервы
России нельзя отказываться от накопления ФНБ, заявил Мишустин
Мишустин: накопленные финансовые резервы помогли РФ и отказываться от них нельзя
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Накопленные финрезервы помогли стране преодолеть сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин на своем выступлении в Госдуме.
По его словам, отказаться от бюджетного правила и Фонда национального благосостояния - то же самое. что отказаться от резервов.
"С этим согласиться я не могу. Это было уже в 90-е годы, когда жили в надежде, что Запад не бросит, поможет. И сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось. Рассчитываю, что нужно здесь делать все своими силами, и накопленные резервы, из того же самого ФНБ, нам помогли пройти кризисы 2009 года, 2014 года, пандемию (коронавируса — ред.), 2022 год", — пояснил Мишустин.
Он напомнил, что бюджетная поддержка бралась из ФНБ. Без этой программы история получилась бы сложная, заключил Мишустин.
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