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Британский фондовый индекс достиг исторического максимума

Британский фондовый индекс достиг исторического максимума - 10.05.2024, ПРАЙМ

Британский фондовый индекс достиг исторического максимума

Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу, а британский индикатор достиг нового исторического максимума после публикации данных о ВВП и промышленном... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T11:48+0300

2024-05-10T11:48+0300

2024-05-10T11:48+0300

экономика

британский индекс ftse 100

рекорд

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу, а британский индикатор достиг нового исторического максимума после публикации данных о ВВП и промышленном производстве в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.37 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,58%, до 8 330,11 пункта, а ранее в пятницу показатель достигал нового исторического максимума в 8 432,38 пункта. Французский CAC 40 в то же время растёт на 0,66%, до 8 241,91 пункта, немецкий DAX - на 0,79%, до 18 828,35 пункта. ВВП Великобритании в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,2% в годовом выражении, в то время как ожидалась нулевая динамика. В квартальном выражении британская экономика увеличилась на 0,6%, что естественным образом также оказалось выше прогнозов. Кроме того, объем промышленного производства в стране в марте неожиданно поднялся - на 0,2% к февралю, и в годовом выражении показатель вырос сильнее прогноза - на 0,5%. Неделю европейские индексы могут завершить значительным ростом. С понедельника FTSE 100 поднялся на 2,6%, CAC 40 - на 3,6%, DAX - на 4,6%.

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британский индекс ftse 100, рекорд